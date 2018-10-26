İzmir Devlet Tiyatrosu, hükümlü ve tutukluların çocuklarına "bir hayal dünyası" oluşturmak için "Bizden Masallar" oyununu cezaevlerine taşıyacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hükümlü ile tutukluların çocuklarına, cezaevlerinde, Anadolu topraklarına özgü masalları ve dış dünyayı anlatacak.



Adalet Bakanlığının izniyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Bizden Masallar" oyunu, 13 Kasım'da İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda perde açmaya hazırlanıyor.



Yönetmen Gürol Tonbul'un derlediği masallardan ilk olarak Nohut Oğlan, tiyatrocu Sıla Topçam tarafından İsmail Başışık'ın müzikleri eşliğinde sahneye aktarılacak.



İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin öncelikli olarak teknoloji dünyasının içinde kaybolan çocuğu tiyatroyla buluşturmak olduğunu belirtti.





Çocukların masallarla büyüdüğünü hatırlatan Ulukut, "Biz Keloğlan ile Nasreddin Hoca ile büyüdük. Şimdiki çocukların da masallarla büyümesini istiyoruz. Hiç tiyatroya gitmemiş, sokakta mendil satan çocukların da oyun seyretmesini istiyoruz." dedi.



Ulukut, cezaevinde yetişen çocuklara da ulaşacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Cezaevinde kalan mahkum çocukları için en doğru oyun masallar. Bu yüzden projeyi orada da hayata geçirmek istiyoruz. Adalet Bakanlığından da olumlu yanıt aldık. O çocukların bir suçu yok, o yüzden oraya gitmek zorundayız. Bir hayal dünyası yaşatmak zorundayız. Onların elinde bir telefon da yok, belki 1-2 taşla oynuyorlar. Biz onlar için her şeyin bir masal olması için mücadele ediyoruz. Bu projemizi de yaygınlaştıracağız."



Masal dinlemenin çocukların en doğal hakkı olduğuna işaret eden Ulukut, tüm Türkiye'de cezaevinde kalan çocuklara ulaşmak istediklerini ifade etti.



Masallar hayal gücünü geliştiriyor



Projeyi geliştiren ve sahneye taşıyan yönetmen Gürol Tonbul da masalların en büyük işlevinin "hayal gücünü geliştirmek" olduğunu belirtti.



Teknolojik gelişimle toplumun da hayal gücünü kaybetmeye başladığını dile getiren Tonbul, öncelikle Anadolu topraklarına has masalları tüm çocuklara anlatmayı arzuladıklarını bildirdi.



Tonbul, "Çocuğu olmayan bir ailenin dileğinden yola çıkan bir öykü" ile düş dünyası yaratan "Nohut Oğlan" masalını ilk olarak tiyatroyla hiç tanışmamış bir grup için sahnelediklerini söyledi.



Geri bildirimin çok iyi olduğunu ve masalları cezaevindeki çocuklara götürmeyi düşündüklerini aktaran Tonbul, "Cezaevinde büyümek zorunda kalan çocuklar için en azından bir oyun alanı yaratabilmeyi umuyoruz. Derdini anlatmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve çocuklara hangi ortamda olursa olsun düşlediği zaman bir umudun olabileceğini anlatmak istiyoruz." dedi.



Tonbul, "Bizden Masallar"a Keloğlan ve Nasreddin Hoca ile devam edeceklerini dile getirerek, "Beyaz yalanlara, düş gücüne ihtiyacı olan çocuklara gidiyoruz. Cezaevlerinden dışarı çıkamayan, annelerinin yanında kalmak zorunda kalan çocuklara oyun alanı açacağız. Çocuklara dış dünyayı götüreceğiz. Bir şeyi iyi anlattığınız zaman sizi dinleyenler oluyor." diye konuştu.



Bizden Masallar için hem yurt içi hem de dışında turneler planlandığı bilgisini veren Tonbul, kasım ayının sonunda Tayland'daki bir festivale katılacaklarını söyledi.



Tiyatro oyuncusu Sıla Topçam ise masalların çocukların kırılgan ve büyülü dünyasına kapı araladığını söyleyerek, cezaevindeki çocukların da oyuna katılacağını, bu minikler ile dört duvar arasında geniş bir düş dünyasında buluşacaklarını dile getirdi.