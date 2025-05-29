"Chucky" filminin başrolü Ed Gale hayatını kaybetti

Bir dönemin korku sinemasına damgasını vuran ‘Chucky’ karakterine hayat veren usta oyuncu Ed Gale, 61 yaşında hayata veda etti. 130'dan fazla yapımda rol alan Gale’ın Los Angeles’ta bir bakımevinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Chucky" filminin başrolü Ed Gale hayatını kaybetti
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1988 yapımı Child’s Play (Çocuk Oyunu) filminde canlandırdığı “Chucky” karakteriyle milyonların hafızasına kazınan Amerikalı oyuncu Ed Gale, 27 Mayıs’ta Los Angeles’taki bir bakımevinde yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki oyuncunun ölümü, hem Hollywood'da hem de korku sineması tutkunları arasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Gale’ın yeğeni Kayse Gale, The Sun’a yaptığı açıklamada, “Son selamını verdi ve şimdi ahirette başrol oynuyor” diyerek bir veda mesajı paylaştı.

41 DOLARLA BAŞLAYAN BİR HOLLYWOOD MASALI

Ed Gale’ın hayat hikayesi de en az oynadığı karakterler kadar etkileyici. Henüz 20 yaşındayken cebinde sadece 41 dolarla otostop çekerek Kaliforniya’ya giden Gale, kısa sürede sektörde kendine yer buldu. Oyunculuk kariyerinde 130’dan fazla film, dizi ve reklamda rol aldı.

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