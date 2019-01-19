Türk casusu İlyas Bazna'nın hikayesini konu alan "Çiçero" filminin gösterimi, oyuncuların da katılımıyla Ankara'da yapıldı.

Ankamall'deki sinemada gerçekleştirilen gösterime oyuncular Erdal Beşikçioğlu, Selen Öztürk, Murat Garipağaoğlu ve Ertan Saban ile yönetmen Serdar Akar katıldı.



Yönetmen Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir iş ortaya koyduklarına inandığını söyledi.



Başrol oyuncusu Beşikçioğlu ise Ankara'nın dokusunun filmde çok iyi şekilde yansıtıldığını vurgulayarak, çekimler sırasında büyük keyif aldıklarını kaydetti.



Ankara'da yetişen bir sanatçı olarak buradaki galaya katılmanın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Beşikçioğlu, "Arkadaşlarım da Ankara seyircisiyle tanışacaklar." dedi.



Öztürk de bu filmde rol almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kendisiyle çalışma fırsatı yakaladığı için Akar'a teşekkür etti.



Ertan Saban ise Ankara'da iyi bir sinema izleyicisi bulunduğunu, kendilerinin de bu izleyiciye layık güzel bir filme imza attıklarını dile getirdi.



Yapımcılığını, Ayla ve Müslüm filmleriyle tanınan Mustafa Uslu'nun üstlendiği, dün vizyona giren Çiçero'da, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren casus İlyas Bazna'nın savaştaki etkisi ve savaş sonrası yaşadıkları anlatılıyor.