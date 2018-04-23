Yapımcı ve yönetmen Koç, "Çift'lik Bank Tosun Firarda" filminin çekimlerine temmuz ayında başlanacağını belirterek, "Amacımız keyifli bir komedi filmi yapmak ve bu konuların ülkemizde tekrar yaşanmasını engellemek." dedi.

"Çift'lik Bank Tosun Firarda" filminin tanıtım toplantısında konuşan Yapımcı ve yönetmen İsmail Hakkı Koç, haberleri yakından takip ettiğini, çok sayıda insanın mağdur olduğu olayı öğrendikten sonra projeyi hayata geçirmeye karar vererek 2,5 ay önce senaryoyu yazmaya başladığını kaydetti.

"Amacımız keyifli bir komedi filmi yapmak ve bu konuların ülkemizde tekrar yaşanmasını engellemek." diyen Koç, senaryonun ilgi görmesiyle oyuncu arayışına başladıklarını daha sonra başrol için Burak Alkaş ve Fercan Bay ile anlaştıklarını söyledi.



"Çekimler temmuzda başlayacak"

Çekimlerin temmuz ayında başlamasını planladıklarını dile getiren Koç, projenin Türkiye, KKTC ve ABD'nin Miami kenti olmak üzere 3 ayağı olacağını ifade etti.

Koç, filmin tahmin edilmesi zor bir sonu olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Özgün bir senaryo olması için 'tosun' karakterini birebir koymak istemedim. Bu karakter tahmin ediyorum devam filmi de çekecek. Duygu Özlen, Kadir Gültekin gibi isimler de rol olacak. Komedi filmi olacak ama mağdurlarla dalga geçen bir film olmayacak. Biz onların kanayan yarasına parmak basmak için varız. Filmimizde küfür kullanmayı düşünmüyorum, anne, baba, evlatlar herkes çocuğunun elinden tutup filme gelebilecek, 7 yaş sınırı olmayacak. Filmimizde bazı sürpriz isimler de olacak, görüşmelerimiz devam ediyor. Filmimiz 90 dakika, yaklaşık 75 dakikası bitti, son 15 dakika gelişecek güncel olaylara bağlı olarak farklılaşabilir. Çünkü biz gerçek tosunla aynı şeyi yapmak istemiyoruz."



"Komik bir film olacak izleyin"

Oyuncu Burak Alkaş, filmi senaryosu hoşuna gittiği ve bu zamana kadar oynadığı karakterlerden farklı bir rol oynayacağı için kabul ettiğini söyledi.

"Komik bir film olacak izleyin." diyen Alkaş, konservatuvar yıllarından bu yana yaptığı işlerin birbirinden farklı olmasına çalıştığını, "Orço" , "Müezzin Cemil" ve sonrasında "tosun" karakterinin her birinin farklı karakterler olduğunu ifade etti.

Sinema filminin güzel bir kara mizah olacağını ve bir mesajı olacağını belirten Alkaş, "Gelin, izleyin, görün ve bu hatalara bir daha düşmeyin. Dolandırıcılar da kendini geliştiriyor, aynı şeylerin devam etmemesi lazım." diye konuştu.



"Komedi ciddi bir iştir"

Oyuncu Fercan Bay, filmin başından sonuna kadar komedi olacağını dile getirdi. Filmin yönetmeni Koç'un kendisi için düşündüğü karakteri anlattığında rolü sevdiğini anlatan Bay, şunları söyledi:

"İleride çocuklarımın olmaması gereken bir karakteri oynayacağım. Her yaptığın işle bir sonraki karakter farklı olmalı ki oyuncu olarak izleyenlere bir şeyler verebilesin. Çok değerli insanlarla çalışacağız, projede yer almaktan çok mutluyum. Çok komik bir film olacak, başından sonuna kadar komedi olacak. Çocukları da getirin, çocukların filmden komediyle birlikte alacağı çok güzel öğretiler olacak. Çünkü komedi ciddi bir iştir."

Çocukluğundan hatırladığı kadarıyla bankerlerin dolandırıcılık yaptığını ve insanların onlara inandığını hatırlatan Bay, "Teknoloji gelişti, dolandırıcılık da gelişti." dedi.

Çiftlik Bank olayını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak "Çift'lik Bank Tosun Firarda" filminde Burak Alkaş'ın oynayacağı "tosun" karakterinin akıl hocası rolünü ise Fercan Bay canlandıracak. Bu yıl içinde gösterime girmesi planlanan filmin görüntü yönetmenliğini Önder Güral ve Kaan Pala üstlenecek.



