Cimbom ismi nereden geliyor? Futbolseverler çok şaşıracak

Galatasaraylı taraftarlar pek çok marşta cimbom terimini geçirmektedir. Cimbombom ifadesi geçmiş yıllara dayanarak günümüze kadar uzanmaktadır.

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Cimbom ismi nereden geliyor? Futbolseverler çok şaşıracak - Resim: 1 1 13

 Galatasaray taraflarlarının kendi marşları ve attıkları sloganlar içerisinde geçen kelimelerden biri cimbom'dur. 

Cimbom ismi nereden geliyor? Futbolseverler çok şaşıracak - Resim: 2 2 13

 Taraftar tezahüratlarındada geçen, Galatasaray kulübüyle özdeşleşen cimbom kelimesi nereden çıkmıştır peki ve ne anlama gelmektedir. 

Cimbom ismi nereden geliyor? Futbolseverler çok şaşıracak - Resim: 3 3 13

Galatasaray'ın yükselişe geçtiği dönemlerde ortaya çıkan bu kelime şarkılar ve sloganlar halinde söylenmeye devam etmektedir. Günümüzde ise hala kullanılmaktadır.

Cimbom ismi nereden geliyor? Futbolseverler çok şaşıracak - Resim: 4 4 13

 Cimbom Ne Demek ve Nereden Gelir?