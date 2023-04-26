Cimbom ismi nereden geliyor? Futbolseverler çok şaşıracak
Galatasaraylı taraftarlar pek çok marşta cimbom terimini geçirmektedir. Cimbombom ifadesi geçmiş yıllara dayanarak günümüze kadar uzanmaktadır.
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Galatasaray taraflarlarının kendi marşları ve attıkları sloganlar içerisinde geçen kelimelerden biri cimbom'dur.
Taraftar tezahüratlarındada geçen, Galatasaray kulübüyle özdeşleşen cimbom kelimesi nereden çıkmıştır peki ve ne anlama gelmektedir.
Galatasaray'ın yükselişe geçtiği dönemlerde ortaya çıkan bu kelime şarkılar ve sloganlar halinde söylenmeye devam etmektedir. Günümüzde ise hala kullanılmaktadır.
Cimbom Ne Demek ve Nereden Gelir?