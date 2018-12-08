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Çingene kızı mozaiği ziyarete açıldı

28 Kasım'da ABD'den Gaziantep'e geri getirilen Çingene kızı mozaiğine ait kayıp 12 parça, törenle ziyaret açıldı.

Çingene kızı mozaiği ziyarete açıldı

Yurda getirilen çingene kızı mozaiği, bu görüntülerle ziyarete açıldı.

Çingene kızı 1960 yıllarda Fırat Nehri kıyısında bulunmuş ve yurtdışına kaçırılmıştı. O günden bu yana Amerika'da bir üniversitede sergileniyordu. Uzun uğraşlar sonucu Çingene Kız mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye getirildi.

12 eser şimdi Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da katıldı.

Çingene Kızı mozaiğinin bordüründen çalınan 12 mozaik parçasında, satir, pan maskesi, Hint tavus kuşu, maenad maskesi gibi tasvirler bulunuyor.

Törende, ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile Bora Uymaz tarafından bugüne özel bestelenen Zeugma süiti seslendirildi.

Kayıp parçalar, 28 Kasım'da Gaziantep'e getirilmişti. Mozaikler, dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki yerini almış oldu.

HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #çingene kız mozaiği
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