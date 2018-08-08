Çivi kullanılmadan 1366'da inşa edilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Mahmut Bey Camisi, 652 yıldır zamana direniyor.

Kastamonu Kasaba köyünde Candaroğlu beylerinden Adil Bey'in oğlu Emir Mahmut Bey tarafından çivi kullanılmadan 1366'da yaptırılan ahşap Mahmut Bey Camisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Bindirme tekniğiyle, çivi kullanılmadan yapıldığı için "çivisiz cami" olarak bilinen Mahmut Bey Camisi'nde yangın riski nedeniyle elektrik tesisatı bulunmuyor.



Dıştan taş bir yapı görünüme sahip olmasına karşın iç süslemeleri ve çivisiz yapılması dolayısıyla tarihi yapı, görenleri kendisine hayran bırakıyor.



Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Kasaba köyünün eski bir yerleşim yeri olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:



"Cami bahçesiyle birlikte 2 bin 429 metrelik bir alanda bulunuyor. Caminin 2006 yılında restorasyon projesini yaptırdık. 2007 yılında sadece kaba restorasyonunu yaptırdık. Özellikle ahşap olan iç kısmı hem Karadeniz bölgesinde, hem de ülkemizdeki ahşap camilerin ender örneklerinden bir tanesi."



Yücebıyık, 1977 yılında çalınan ve Manisa'da bir okulun bahçesinde bulunan cami kapısının daha sonra müzeye konulduğunu anlattı.







Mahmut Bey Camisi'nin 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığına değinen Yücebıyık, "Asıl listeye alınmak için de yoğun bir çalışma gerekiyor. Bu da uzmanlar tarafından hazırlanacak birçok teknik rapor neticesinde ortaya çıkacak olan bilgi, belge ve raporların toplanması, onların tekrar yazılı hale getirilmesinden sonra sağlanacak." diye konuştu.



Kalıcı listeye alınması için çalışmalar sürüyor



Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, camiye Japonların ilgisinin büyük olduğunu dile getirerek, "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden kalıcı listeye alınması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Günümüze özgün halde ulaşması dolayısıyla büyük bir öneme sahiptir. Mahmut Bey Camisi turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. Her gün buraya çok sayıda turist gelmektedir. Kastamonu açısından burası önemli bir değerdir." dedi.



Mahmut Bey Camisi İmam Hatibi Hüseyin Al da 16 yıldır görev yaptığı caminin iç kısmının ahşap olduğunu belirterek, "Ahşapların yüzeyleri bitkisel ve geometri motifleriyle tamamen süslenmiştir. Caminin iç kısmında Osmanlı dönemi ilaveleri vardır. İç ahşap kısmı tamamen orijinal. Hiç tamirat yapılmamış. Kastamonu yöresinde çivisiz cami olarak bilinir. Seneye göre değişmekle birlikte ortalama 12 bin kişi geliyor. Ziyaretçilerin tamamı camiyi 'harika' olarak nitelendiriyor, böyle bir cami görmediklerini söylüyor." sözlerine yer verdi.

