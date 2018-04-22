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Çocuk Kitapları Fuarı, İstanbul Beykoz’da açıldı

Türkiye’nin ilk en kapsamlı Çocuk Kitapları Fuarı, İstanbul Beykoz’da açıldı. Horonlar eşliğinde açılan fuarda çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuk Kitapları Fuarı, İstanbul Beykoz’da açıldı
İstanbul Beykoz Türkiye'nin ilk en kapsamlı Çocuyk Kitapları Fuarına ev sahipliği yapıyor. 

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen fuarın açılışı horonlar eşliğinde yapıldı. 

100 çocuk edebiyatı yazar ve 80’e yakın seçkin yayınevinin katıldığı  fuara çocuklarını ilgisi de yoğundu. 

Açılış sonrası bazı çocuklar fuardaki tek kişilik tiyatro gösterilerini izledi. Bazıları da ailesiyle birlikte kitap standlarını gezdi. 

Sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan fuar, 29 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. 


ulusal.com.tr

 
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