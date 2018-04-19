İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği "34. Çocuk Şenliği" şehit ve gazi çocuklarını konuk edecek.

"34. Çocuk Şenliği"ne ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, şenliğin açılışı 23 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.



Açılış etkinliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu öğrencilerinin sahne alacağı konser düzenlenecek. Öğrenciler konserde, keman, korno, flüt, viyolonsel, arp, klarnet, trompet ve fagot ile performans sergileyecek.



Aynı okulun öğrencilerinin hazırladığı "beden perküsyon" gösterisinde ise öğrenciler, bedenlerini müzik enstrümanı olarak kullanırken, aynı zamanda bir koreografi eşliğinde farklı bir orkestra oluşturacak.



Dans gösterisinin de sunulacağı açılış etkinliği, Barış Çağatay Çakıroğlu ve Ömer Barış Bakova'nın yazıp Çakıroğlu'nun yönettiği, Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar'ın rol aldığı "Elma Kurdu Kırtık" adlı çocuk oyunuyla sona erecek.



Şenlik 27 Nisan'a kadar devam edecek

Konuk tiyatro ekiplerinin 21 oyunu ile Şehir Tiyatroları'nın 7 oyununun sahneleneceği Çocuk Şenliği, 27 Nisan'a kadar Şehir Tiyatroları'nın tüm sahnelerinde ücretsiz gerçekleştirilecek.

Şenlik süresince öykü atölyesi, piyano eşliğinde çocuk şarkıları korosu konseri, masal şarkıları konseri, işitme engelli çocuklar ile ailelerine yönelik "işitme sorunları" söyleşisi, "çocuklarda şişmanlığın önlenmesi" ve "sosyal medyanın doğru kullanılması" konulu söyleşiler düzenlenecek.

Şehir Tiyatroları'nın atölyeleri ile dekor, aksesuar ve ofis odalarının görülebileceği bir gezi programı da yapılacak.