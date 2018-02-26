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Çocuklar sanatla buluşuyor

Denizli’de göçmen çocuklar sanatla buluşturuluyor. Görsel Sanatlar Derneği, İç İşleri Bakanlığı'nın desteğiyle Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen çocuklar için resim kursu açtı

Çocuklar sanatla buluşuyor
Denizli, göçmen çocuklara önce kucak açtı. Sonra da resim kursu ile sanatla buluşmalarını sağladı.

Görsel Sanatlar Derneği Başkanı Can Kuruoğlu, İç İşleri Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirdikleri "Her çocuk özeldir" projesini Ulusal Kanal’a anlattı.

Kentin farklı okullarında öğrenim gören 30 çocuk, hafta sonları bu kursa geliyor. Projenin ilk etabında 12 ay boyunca ücretsiz eğitim alabilecekler.

Kurs Öğretmeni Didar Boz, projenin ikinci etabını anlattı.

Göçmen çocukların kursa ve resme ilgisi görülmeye değer...


ulusal.com.tr
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