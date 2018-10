Ankara'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri, hayvan barınağını ziyaret etti.

Çankaya Belediyesince çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan etkinliğe, ilçe genelindeki okullarda öğrenim gören çok sayıda öğrenci, öğretmenleriyle katıldı.



Okulda hazırladıkları hayvan hakları temalı pankartları ve taktıkları maskeleriyle barınakları gezen öğrenciler, hayvanları sevdi.



Merkezin sorumlusu Veteriner Hekim Özlem Candemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.



Candemir, hayvan barınağını ziyarete gelen çocukların çok farklı bir tecrübe kazandığını belirterek, "Özellikle bugün her yaştan çocuk barınağımızı ziyaret ediyor. Buradaki bizim çocuklarımızla karşılaşıyorlar ve güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor." diye konuştu.



Çocukların gönüllülük esasıyla bağış mamaları da barınağa getirdiğini ifade eden Candemir, hayvan haklarıyla ilgili eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini belirtti.



Bakım merkezindeki sokak hayvanlarını yakından görme fırsatı bulan öğrencilerden Şimal Can da "Hayvanları çok seviyorum. Onları koruyup sevmeliyiz, bence her insanın evinde bir hayvan olması gerekir." dedi.



Öğrencilerden Mustafa Poyraz Şendik ise hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Sokakta hayvan görünce elimde olan bir şeyi onlara vermeye çalışıyorum." diye konuştu.