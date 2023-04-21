Tüm profesyoneller COFFEX İstanbul Kahve Fuarı’nda.. Türkiyenin profesyonel ve kapsamlı tek kahve endüstrisi organizasyonu COFFEX İstanbul’da katılımcılar ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere duyurabilecek, markaları için B2B görüşmeler sunarken aynı zamanda sektör öncülerinin ilham veren konuşmalarını dinleyebilecek. Çeşitli workshop, konferans ve söyleşi gibi zengin içeriğe ve etkinliklere sahip olan fuar için biletler https://mobilet.com/tr/event/18450/’den alınabilecek.

Festival sponsorları arasında Cafemarkt, Pınar Süt, Makfilter, AVC Ambalaj, Asya Su gibi pek çok güçlü marka bulunurken COFFEX İstanbul Festivali’nin iletişim sponsorluğunu sektörün yenilikçi ajanslarından Flink PR&Digital Works üstlenecek.