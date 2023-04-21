COFFEX İstanbul Kahve Fuarı
Kahve endüstrisi ve yan sanayiler için en önemli fuar platformu olma özelliğini taşıyor. Fuar, bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sektör profesyonelleri ve kahve severleri bir araya getiriyor.
COFFEX İstanbul, kahve endüstrisi ve yan sanayiler için en önemli fuar platformu olma özelliğini taşıyor. Fuar, bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sektör profesyonelleri ve kahve severleri bir araya getiriyor.
Kahve profesyonelleri ve tutkunlarının her yıl merakla beklediği COFFEX, önceki yıllarda olduğu gibi fuara gelen ziyaretçilerine keyifli anlar ve sayısız etkinlik yaşatacak. 2023 yılında 5. kez düzenlenecek olan fuarda; uluslararası ve ulusal profesyonel kahve makineleri coffee shop’lar, 3. dalga kahve ve nitelikli kahve temsilcileri, kahve çekirdeği toptancıları ve üretici ülkeler, kavurmacılar, kahve kavurma makineleri, kahve öğütme firmaları, ev tipi kahve ve çay makineleri, geleneksel Türk kahvesi makineleri, kahve makinesi ihracatçı ve ithalatçıları, soğuk demlenmiş kahve ve içecekler, kahve dükkanları, kahve ve kafein yan ve destek ürün markaları, ülkeler, karton bardaklar, ambalajlar, butik çay markaları, çikolata, gurme dondurma ve tasarımcılar yer alacak.
Tüm profesyoneller COFFEX İstanbul Kahve Fuarı’nda.. Türkiyenin profesyonel ve kapsamlı tek kahve endüstrisi organizasyonu COFFEX İstanbul’da katılımcılar ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere duyurabilecek, markaları için B2B görüşmeler sunarken aynı zamanda sektör öncülerinin ilham veren konuşmalarını dinleyebilecek. Çeşitli workshop, konferans ve söyleşi gibi zengin içeriğe ve etkinliklere sahip olan fuar için biletler https://mobilet.com/tr/event/18450/’den alınabilecek.
Festival sponsorları arasında Cafemarkt, Pınar Süt, Makfilter, AVC Ambalaj, Asya Su gibi pek çok güçlü marka bulunurken COFFEX İstanbul Festivali’nin iletişim sponsorluğunu sektörün yenilikçi ajanslarından Flink PR&Digital Works üstlenecek.
COFFEX İstanbul Kahve Fuarı 4-7 Mayıs tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.
Kaynak: gazetesanat.com