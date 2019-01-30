Dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük tablosu "Çölde Av" İstanbul Resim Müzesine taşındı. 3 ay boyunca prova edilen nakliyesi başarıyla yapılan Fransız ressam Clément’e ait tablo restore edilecek.





Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki tarihi tablo Millî Saraylar’a bağlı Resim Müzesi’ne taşındı.



Fransız ressam Félix-Auguste Clément’e ait 35 metrekarelik devasa tablo, önce rulo haline getirildi.



Rulo yapılan tablo dikkatlice ahşap koruma sandığına yerleştirildi. Titizlikle kamyonete yüklendi.



Devasa tablo Yeniköy’deki Sait halim Paşa yalısından eskort eşliğinde Resim Müzesine nakledildi.



Büyüklüğü itibariyle dünyanın sayılı tabloları arasında gösterilen Çölde Av'ın, Resim Müzesinde önce restorasyonu yapılacak ardından sanatseverlerle buluşacak.







ulusal.com.tr Nakliye planı onlarca kez prova edildi. Bu telaş Türkiye’nin en büyük Oryantalist tablosu ‘Çölde Av’ içindi.Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki tarihi tablo Millî Saraylar’a bağlı Resim Müzesi’ne taşındı.Fransız ressam Félix-Auguste Clément’e ait 35 metrekarelik devasa tablo, önce rulo haline getirildi.Rulo yapılan tablo dikkatlice ahşap koruma sandığına yerleştirildi. Titizlikle kamyonete yüklendi.Devasa tablo Yeniköy’deki Sait halim Paşa yalısından eskort eşliğinde Resim Müzesine nakledildi.Büyüklüğü itibariyle dünyanın sayılı tabloları arasında gösterilen Çölde Av'ın, Resim Müzesinde önce restorasyonu yapılacak ardından sanatseverlerle buluşacak.