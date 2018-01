Ekran Oyuncuları Birliği ve Akademi’nin en yaşlı üyesi olan oyuncu Connie Sawyer 105 yaşında yaşamını yitirdi.

Kariyeri boyunca 'When Harry Met Sally', 'Pineapple Express', 'The Way West' gibi çok sayıda filmde yer alan Connie Sawyer 105 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Connie Sawyer, film ve dizi sektöründen emekli olan insanların yaşadığı bir topluluk olan 'Motion Picture & Television Country House'ta yaşıyordu.



Sawyer ilk olarak 1959 yapımı “A Hole in the Head” filminde rol almıştı. Onlarca yıllık kariyerinde birçok başarılı filmde rol alan Sawyer, “Pineapple Express” filminde James Franco’nun vaftiz annesini, “When Harry Met Sally”nin belgesel kısmında röportaj yapılan insanlardan birini oynuyordu.



ROL ALDIĞI DİĞER PROJELERDEN BAZILARI



“The Way West” (1967), “True Grit” (1969), “Bob & Carol & Ted & Alice” (1969), “The Man in the Glass Booth” (1975), “Oh, God!” (1977), “Foul Play” (1978), “And Justice for All” (1979), “The Bonfire of the Vanities” (1990), “Dumb and Dumber” (1994), “Out of Sight” (1998) ve “Something’s Gotta Give” (2003)



Ayrıca Samyer, “The Jackie Gleason Show”, “Dr. Kildare”, “The Fugitive”, “The Andy Griffith Show”, “All in the Family”, “McMillan & Wife”, “The Mary Tyler Moore Show”, “Laverne & Shirley”, “Welcome Back”, “Kotter”, “Seinfeld”, “Will & Grace”, “ER”, “New Girl”, “Ray Donovan” ve “Last Week Tonight” dizilerinde de rol almıştı./NTV