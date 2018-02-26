Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 18. bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Peki Selim, Yamaç'ın hayatı için kendini hayatını tehlikeye atıyor. Selim ölecek mi? Komiser Emrah'ın Efendi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Emmi'nin gizlenmesi ve şüpheli hareketleri "Vartolu Sadettin'i Emmi mi saklıyor" sorusunu akıllara getirdi. İşte Çukur'un 18. bölümünde yaşananlar

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'un 18. bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Selim, Yamaç'ın hayatı için kendini hayatını tehlikeye atıyor. Selim ölecek mi?



Alperen Duymaz'ı kadrosuna alan Çukur'da 18. bölümde neler yaşandı? Komiser Emrah kimdir?



Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın Komiser Emrah karakteriyle diziye dahil olmasının ardından Çukur karışıyor.



Sena abisi Komiser Emrah ile bir mekanda karşılaşıyor. Emrah kardeşine selam vermeden mekandan ayrılıyor.



İdris ve Yamaç'ın adamları operasyonla gözaltına alınıp karakola götürülüyor.İdris araçtan inerken kelepçelerinin sökülmesini istiyor. Bu sırada karakolun önünde bekleyen basın ordusu İdris'e sorular yöneltiyor.



Polis İdris'in başını eğerek içeriye sokuyor. Aliço sokak ekibini topladı ve harekete geçti.



Emmi'nin bir yerlerde gizlenmesi ve gizlenmesi "Vartolu Sadettin yaşıyor mu" sorusunu akıllara getirdi.



Komiser Emrah, gözaltında olan Yamaç'ın adamı Kemal'i ayrı nezarete aldırarak dövdürüyor.



Koçovalılar'ın gözaltına alınmasının ardından tüm mahalle İdris'e ve ekibine sahip çıkmak için olay çıkarıp gözaltına alınıyor ve nezarete atılıyor.



Emniyet Müdürü'nün araya girmesiyle İdris ve ekibi serbest bırakıldı.



Komiser Emrah'ın Efendi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Emrah, babası Efendi'den yeni talimatlar alıyor.



Vartolu Sadettin'in adamı Medet kaçırıldı ve Efendi'nin adamları tarafından dövüldü. Selim, Efendi'ye rest çeker ve Yamaç'ı hedef almamasını söyler. Medet Çukur'un adamları tarafından dövüldüğünü düşünüp Çukur'a gider ve Yamaç'ı hedef alır. Silahın Yamaç'a doğrultulduğunu gören Selim öne atılır ve kurşunların hedefi olur.



Paşa, İdris'e hastanede Vartolu Sadettin'in oğlu olduğunu söyledi. Hastaneden ayrılan İdris Aliço'nun yanına gitti ve ona sarılıp ağladı.



17. Bölümde neler olmuştu

Çukur’un 17. bölümünde; Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirdi. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam etti.



Çukur’a gelen davetsiz misafir Komiser Emrah fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak üzere herkes başına geleceklerden bihaberdir.



Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!



