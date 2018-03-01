Show TV’de izleyiciyle buluşan Çukur'un 19. bölüm fragmranı yayınalndı. Yayınlanan fragman ile haftalardır tartışılan" Vartolu Sadettin yaşıyor mu" sorusu da cevabını buldu. 19 Bölümde İdris oğlu Vartolu Sadettin ile görüşecek

Show TV’de izleyiciyle buluşan Çukur'dan ilk sahne yayınlandı.



Selim ölüm kalım savaşı verirken gözü dönen Yamaç, hesap sormaya gitti. Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğu ortaya çıktı.

Yeni bölümde ortaya çıkacak olan Vartolu Sadettin ve Yamaç karşı karşıya geliyor.



Vartolu Sadettin Yamaç’a,“Ben buraya intikamımı almaya geldim. Ne güzel ben onları indirecektim, sen de beni indirecektin bitecekti!” diyor.



Yamaç’ın “Babam için yaptım. Bir oğlu daha ölmesin diye yaptım!” diyerek karşılık verdiği tanıtım merakı doruk noktasına çıkarıyor.



19. Bölümde İdris, oğlu Vartolu Sadettin ile görüşecek.



İşte yeni bölüm fragmanı



