Show TV’de izleyiciyle buluşan Çukur'dan ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan ilk sahne ile haftalardır tartışılan" Vartolu Sadettin yaşıyor mu" sorusu da cevabını buldu.

Show TV’de izleyiciyle buluşan Çukur'dan ilk sahne yayınlandı.



Selim ölüm kalım savaşı verirken gözü dönen Yamaç, hesap sormaya gitti. Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğu ortaya çıktı.

Yeni bölümde ortaya çıkacak olan Vartolu Sadettin ve Yamaç karşı karşıya geliyor.



Vartolu Sadettin Yamaç’a,“Ben buraya intikamımı almaya geldim. Ne güzel ben onları indirecektim, sen de beni indirecektin bitecekti!” diyor.



Yamaç’ın “Babam için yaptım. Bir oğlu daha ölmesin diye yaptım!” diyerek karşılık verdiği tanıtım merakı doruk noktasına çıkarıyor.



İşte yeni bölümde ilk sahne



