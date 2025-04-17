Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu Ankara'da sahne alacak

Türkiye’nin en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Devlet Çoksesli Korosu, DenizBank’ın desteğiyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 18 Nisan Perşembe akşamı CSO Ada Ankara Ana Salon’da gerçekleşecek konser, klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Konserin en dikkat çeken bölümü, besteci Hasan Niyazi Tura'nın kaleme aldığı “Karanlığın Orta Yerinde Küçücük Bir Kalpten Yükselen Ağıt” adlı yeni eserin prömiyeri olacak. Eserin librettosu ise Prof. Dr. Yavuz Demir imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü temasıyla dikkat çeken eser, ilk kez müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Deneyimli şef Rengim Gökmen’in yönetiminde sahne alacak orkestra, çocuk solist Ada Reyhan Günay’ın yanı sıra soprano Hülya Kazan, soprano Ceren Aydın ve bariton Kamil Kaplan’a eşlik edecek.