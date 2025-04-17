Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu Ankara'da sahne alacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu, DenizBank Konserleri kapsamında 18 Nisan’da CSO Ada Ankara’da özel bir konserle sahne alacak. Gecede, Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği yeni eser ilk kez dinleyiciyle buluşacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu Ankara'da sahne alacak
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Türkiye’nin en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Devlet Çoksesli Korosu, DenizBank’ın desteğiyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 18 Nisan Perşembe akşamı CSO Ada Ankara Ana Salon’da gerçekleşecek konser, klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Konserin en dikkat çeken bölümü, besteci Hasan Niyazi Tura'nın kaleme aldığı “Karanlığın Orta Yerinde Küçücük Bir Kalpten Yükselen Ağıt” adlı yeni eserin prömiyeri olacak. Eserin librettosu ise Prof. Dr. Yavuz Demir imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü temasıyla dikkat çeken eser, ilk kez müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Deneyimli şef Rengim Gökmen’in yönetiminde sahne alacak orkestra, çocuk solist Ada Reyhan Günay’ın yanı sıra soprano Hülya Kazan, soprano Ceren Aydın ve bariton Kamil Kaplan’a eşlik edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
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