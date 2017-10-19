CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Cumhuriyet Kadınları Korosu Edirne Huzur Evinde konser verdi

Cumhuriyet Kadınları Korosu Edirne Huzur Evinde konser verdi. Trakya Üniversitesi öğrencileri de etkinlikte yer aldı. Edirne Huzur Evi sakinleri eğlenceli saatler yaşadı . İşte o renkli görüntüler.

Cumhuriyet Kadınları Korosu Edirne Huzur Evinde konser verdi

Cumhuriyet Kadınları Korosu, Edirne Huzur Evi sakinlerine renkli dakikalar yaşattı.

Bu eğlenceli anlarda onları Trakya Üniversitesi öğrencileri yanlız bırakmadı.

Öğreniclerle birlikte doyasıya eğlendiler. İki kuşağın bir araya geldiği o anlarda huzur evi sakinleri moral ve destek depoladı.

Etkinliğe ,Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katıldı.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Cumhuriyet Kadınları Korosu #edirne
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Dünyanın gözü Çin Komünist Partisi'nin 19. Kongresinde
Sonraki Haber
Rusya’dan gelen domates açıklaması, Antalya’da beklentileri karşılamadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.