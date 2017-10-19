Cumhuriyet Kadınları Korosu, Edirne Huzur Evi sakinlerine renkli dakikalar yaşattı.
Bu eğlenceli anlarda onları Trakya Üniversitesi öğrencileri yanlız bırakmadı.
Öğreniclerle birlikte doyasıya eğlendiler. İki kuşağın bir araya geldiği o anlarda huzur evi sakinleri moral ve destek depoladı.
Etkinliğe ,Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katıldı.
ulusal.com.tr
Cumhuriyet Kadınları Korosu Edirne Huzur Evinde konser verdi. Trakya Üniversitesi öğrencileri de etkinlikte yer aldı. Edirne Huzur Evi sakinleri eğlenceli saatler yaşadı . İşte o renkli görüntüler.
Cumhuriyet Kadınları Korosu, Edirne Huzur Evi sakinlerine renkli dakikalar yaşattı.
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