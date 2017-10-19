Cumhuriyet Kadınları Korosu Edirne Huzur Evinde konser verdi. Trakya Üniversitesi öğrencileri de etkinlikte yer aldı. Edirne Huzur Evi sakinleri eğlenceli saatler yaşadı . İşte o renkli görüntüler.

Cumhuriyet Kadınları Korosu, Edirne Huzur Evi sakinlerine renkli dakikalar yaşattı.



Bu eğlenceli anlarda onları Trakya Üniversitesi öğrencileri yanlız bırakmadı.



Öğreniclerle birlikte doyasıya eğlendiler. İki kuşağın bir araya geldiği o anlarda huzur evi sakinleri moral ve destek depoladı.



Etkinliğe ,Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katıldı.





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