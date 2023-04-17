Cumhuriyet Müzesi 23 Nisan'da üç farklı sergiyle misafirlerini ağırlayacak

"Çocuklar yaptıkları resimlerde kendilerine bir karakter belirledi"

Çocuklarla birlikte "Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat" şeklinde isimlendirdikleri çalışmada, 25 çocuğun 25 eser hazırladığını belirten Coşkun, şöyle devam etti:

"Çocukların her biri kendi yaptıkları resimlerde kendilerine bir karakter belirlediler. Bu karakterleriyle bir tarihi eseri gezdiler ve o karakterin gözünden tarihi eserimizi yorumladılar, anlattılar, tanıttılar. Onlar nasıl anlattıysa, nasıl gördüyse biz de onların gördüklerini bu sergide ziyaretçilerimizle paylaşacağız. Z kuşağı daha çok dijitalle anılan bir kuşak olmasına rağmen bu dijital kuşak kara kalemle, boya kalemiyle, resimle, eski usulle aslında nasıl çalıştı onları göreceğiz. Bize, tarihi kentlerimizle, tarihi eserlerimizle ilgili ne mesaj verdilerse ziyaretçilerimize onları sunmuş olacağız."