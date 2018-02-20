Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler

Cüneyt Arkın Üsküdarlılarla buluşacak

Üsküdar Belediyesi, "Yeşilçam Söyleşileri" programı kapsamında usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı konuk edecek.

Cüneyt Arkın Üsküdarlılarla buluşacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi, "Yeşilçam Söyleşileri" programı kapsamında usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı konuk edecek.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden olan sanatçı, 23 Şubat'ta Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Sanatçının Türk sinemasına ve kendi yaşamına ilişkin merak edilenleri anlatacağı söyleşi saat 20.00'de başlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #yeşilçam #üsküdar #söyleşi #sinema #cüneyt arkın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.