Üsküdar Belediyesi, "Yeşilçam Söyleşileri" programı kapsamında usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı konuk edecek.

İstanbul Üsküdar Belediyesi, "Yeşilçam Söyleşileri" programı kapsamında usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı konuk edecek.



Yeşilçam’ın efsane isimlerinden olan sanatçı, 23 Şubat'ta Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.



Sanatçının Türk sinemasına ve kendi yaşamına ilişkin merak edilenleri anlatacağı söyleşi saat 20.00'de başlayacak.