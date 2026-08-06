Dakikalarca alkışlandı! Zorba'nın sirtakisi Bodrum'u coşturdu

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi, 23’üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında sahnelenen Zorba balesiyle unutulmaz iki geceye ev sahipliği yaptı.

Dakikalarca alkışlandı! Zorba'nın sirtakisi Bodrum'u coşturdu
Yayınlanma:

Ankara Devlet Opera ve Balesinin 23’üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında sahnelediği Zorba, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. 

Biletler günler öncesinden tükenirken temsil yerli izleyicilerin yanı sıra Bodrum'da tatillerini geçiren çok sayıda yabancı turistin de yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Dakikalarca alkışlandı! Zorba'nın sirtakisi Bodrum'u coşturdu - Resim : 1

AKDENİZ'İN RUHU SAHNEYE TAŞINDI

Nikos Kazancakis'in aynı adlı romanından uyarlanan, Lorca Massine'in koreografisiyle sahnelenen ve Mikis Theodorakis'in unutulmaz müzikleriyle hayat bulan eser, Akdeniz kültürünün sıcaklığını, yaşamın acılarını ve sevinçlerini dansın etkileyici anlatımıyla sahneye taşıdı.

Dakikalarca alkışlandı! Zorba'nın sirtakisi Bodrum'u coşturdu - Resim : 2

Güçlü koreografisi, dinamik dansları ve yüksek sahne enerjisiyle izleyicilerden büyük beğeni toplayan temsilde sirtakinin coşkulu ritmi festivalin unutulmaz anlarından birine dönüştü.

Festivale damga vuran Zorba, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde iki kez sanatseverlerle buluştu.  

Dakikalarca alkışlandı! Zorba'nın sirtakisi Bodrum'u coşturdu - Resim : 3

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23’üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali, birbirinden seçkin eserlerle 17 Ağustos'a kadar Bodrum'da sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: İspanya'daki yangın söndürme uçakları yurda döndüTarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: İspanya'daki yangın söndürme uçakları yurda döndüGündem
Uzman çavuşun evinde kan donduran olay! 24 yaşındaki kadın silahla vurulmuş halde bulunduUzman çavuşun evinde kan donduran olay! 24 yaşındaki kadın silahla vurulmuş halde bulunduYurt
Günün Manşetleri
Casperlar' suç örgütüne bir darbe daha!
104 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı
Özel kalem müdürü ve eski başkan yardımcısı gözaltında
Galibaf'tan Washington'a gözdağı
MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan dev adım!
Meteoroloji güncel hava durumunu açıkladı!
Çocuk adalet sisteminde sil baştan dönem
Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti
‘Devlette ve millette bütünleşme talebi eklenmeli’
Çok Okunanlar
5 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! 5 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu!
Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor
Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın Altın fiyatları ocak ayından bu yana en güçlü haftasında! İşte 7 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın
Meteoroloji güncel hava durumunu açıkladı! Meteoroloji güncel hava durumunu açıkladı!
Muğla Marmaris açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu Muğla Marmaris açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu