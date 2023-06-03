Deli adamın bijon fıkrası
Anadolu, birbirinden güzel öğüt niteliğinde fıkralarla dolu bir coğrafyadır. Kimilerini deli deyip dışlarlar, kimileri başkalarını küçük görmeyi çok sever ama bu coğrafyada herkes gizli bir hazinedir. Bu fıkrada bize ders niteliğinde olabilecek fıkralardan biri...
# kültür sanat # Fıkra
Adamın birisi şehir içinde arabası ile giderken lastiği patlamış. lastiği değiştirmek için durmuş ve durduğu yerde deliler hastanesi önüymüş. Lastiği çıkarmak için bijonları sökerken. bijonları mazgala düşürmüş.
mazgaldan çok derinmiş, bijonlar çıkacak gibi değilmiş. Deliler hastanesi önünde oturmuş düşünmeye başlamış. Hastanenin bahçesinden biri seslenmiş bu kadar çok ne düşünüyorsun?
adam demiş ki "bijonları maskala kaçırdım şimdi ben ne yapacağım." Delide "diğer lastiklerden birer tane sök bijonları olmayan lastiğe tak o halde araba seni her yere götürür" demiş. Adamda deliye dönüp bu kadar akıllısın deli hastanesinde ne işin var dediğinde, delinin cevabı "deliyim ama salak değilim" olmuş...