Deli adamın bijon fıkrası

adam demiş ki "bijonları maskala kaçırdım şimdi ben ne yapacağım." Delide "diğer lastiklerden birer tane sök bijonları olmayan lastiğe tak o halde araba seni her yere götürür" demiş. Adamda deliye dönüp bu kadar akıllısın deli hastanesinde ne işin var dediğinde, delinin cevabı "deliyim ama salak değilim" olmuş...