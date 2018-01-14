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“Deliha 2“ filminin Antalya galası yapıldı

Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Deliha 2" filminin Antalya galası yapıldı.

“Deliha 2“ filminin Antalya galası yapıldı

Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Deliha 2" filminin Antalya galası yapıldı.

Gala öncesi Gupse Özay ile filmin oyuncu kadrosundan Aksel Bonfil, Hülya Duyar, Mert Öner, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Er ve Özlem Akınözü, hayranlarıyla bir araya geldi.

Başrol oyuncusu Özay, Antalya'nın özellikle güneşli havasını ve sahilde yürüyüş yapmayı sevdiğini söyledi.

Özay ve oyuncu ekibi, hayranlarıyla özçekim gerçekleştirdi.

Filmde, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha, aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha'nın şansı sonunda döner ve şık bir restoranda iş bulur. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gala #film #deliha 2 #antalya
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