Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

Hany Abu-Assad'ın yönetmenliğini yaptığı ve Idris Elba ile Kate Winslet'ın başrollerini paylaştığı "Aramızdaki Sözler" izleyici ile buluşacak.

J. Mills Goodloe'nin senaryosunu yazdığı aşk ve dram karışımı film, özel bir uçakta yolculuk eden iki yabancının, kaza sonrası karlarla kaplı, ulaşımın olmadığı bir dağda verdikleri hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.

- "Yolcu"

Jaume Collet-Serra'nın yönetmen koltuğuna oturduğu "Yolcu", sıradan bir sigortacının bir yolculuk esnasında karşılaştığı gizemli durumları konu ediniyor.

İrlandalı sinema oyuncusu Liam Neeson'un başrolünde oynadığı filmde; başarılı oyuncuya Vera Farmiga, Patrick Wilson, Elizabeth McGovern, Sam Neill ve Jonathan Banks gibi isimler eşlik ediyor.

Gerilim ve aksiyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Evinden işine gidip işten eve dönmek için her gün düzenli olarak banliyö trenini kullanan sigortacı Michael McCauley (Liam Neeson), bir gün sıradan bir yolculuk esnasında Joanna adında daha önce trende görmediği bir kadınla tanışır. Joanna (Vera Farmiga), trende bulunan ama oraya ait olmayan birini bulmasını ister, karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar birçok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumludur."



- "The Post"

Başarılı yönetmen Steven Spielberg ile usta oyuncular Meryl Streep ve Tom Hanks'i bir araya getiren "The Post", Amerikan halkının Vietnam Savaşı'na bakış açısını önemli ölçüde etkileyen Pentagon belgelerinin ortaya çıkarılma sürecini ele alıyor.

Biyografi türündeki dönem filminde, başrol oyuncuları Tom Hanks ve Meryl Streep'in yanı sıra Bob Odenkirk, Carrie Coon, Michael Stuhlbarg, Alison Brie, Jesse Plemons, Sarah Paulson, David Cross ve Bradley Whitford rol aldı.

- "Zirve"

Usta oyuncu Ricardo Darin'in başrolünde yer aldığı "Zirve", La Cordillera'da gerçekleştirilen uluslararası siyasi zirveye katılan Arjantin başkanı Hernan Blanco'nun, kendisini içinde bulunduğu siyasi ve kişisel ikilemi konu ediniyor.

Ricardo Darin'in yanı sıra; Dolores Fonzi, Erica Rivas, Christian Slater, Elena Anaya ve Paulina Garcia gibi isimlerin de oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Santiago Mitre oturuyor.

- "Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar"

Adam Robitel'in yönettiği Ruhlar Bölgesi serisinin dördüncü filmi "Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar", serinin ünlü ruhbilimcisi Elise Rainier'in çocukluğunun geçtiği evde yaşananları beyaz perdeye yansıtıyor.

Leigh Whannell'in senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, genç oyuncuya daha önceki serilerde de rol alan Lin Shaye eşlik ediyor.

- "Deliha 2"

"Deliha" ve "Görümce" filmlerinin senaryosuna imza atan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay'ın yeni filmi "Deliha 2", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Gupse Özay'ın yına sıra Eda Ece, Aksel Bonfil, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar ve Ali Çelik gibi isimlerin rol aldığı "Deliha 2"; ilk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha'nın, bu kez kariyer yapma yolunda geçen maceralarını konu alıyor.

- "Daha"

Oyuncu Onur Saylak'ın, Hakan Günday'ın romanından uyarladığı ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi "Daha", kendini bir anda babasının insan kaçakçılığı suç zincirinde bulan bir gencin hikayesine odaklanıyor.

Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tuncalp, Tankut Yıldız ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı filmin senaryosu; Onur Saylak ve Doğu Yaşar Akal'a ait.