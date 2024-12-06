Deniz Özen Başaran’dan ilk kitap: Kahvaltıyı Balkonda Yapalım

Puslu Yayınları etiketiyle yayımlanan Deniz Özen Başaran’ın ilk öykü kitabı Kahvaltıyı Balkonda Yapalım, okurları 16 farklı kadın hikayesiyle buluşturuyor. Naif bir üslup ve duygu yüklü anlatımıyla dikkat çeken kitap, kadınların iç dünyasını adeta bir fotoğraf karesi gibi gözler önüne seriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Deniz Özen Başaran’dan ilk kitap: Kahvaltıyı Balkonda Yapalım
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Başaran, öykülerinde kadınların hayatlarından kesitleri, geçmişin izlerini, kırılma anlarını ve duygularını ustalıkla işlerken, bu hikayelerin yalnızca kadınlara değil, erkeklere de çok şey anlatabileceğini vurguluyor. 

Deniz Özen Başaran’dan ilk kitap: Kahvaltıyı Balkonda Yapalım - Resim : 1

83 sayfalık bu kısa ama etkileyici öykü kitabı, okurlara kadınların dünyasına içten bir yolculuk sunuyor. İlk aşklardan geçmişin hayaletlerine, korkulardan cesarete uzanan hikayelerde, kadınların yaşadığı duygusal dalgalanmalar ve hayata karşı duruşları güçlü bir şekilde yansıtılıyor.

Deniz Özen Başaran, ilk kitabıyla Türk edebiyatına yeni bir kadın öykücü kazandırıyor. Samimiyeti ve anlatım gücüyle dikkat çeken Kahvaltıyı Balkonda Yapalım, edebiyatseverlere duygu dolu bir okuma deneyimi vaat ediyor.

Kitap, Puslu Yayınları aracılığıyla tüm kitapçılarda ve çevrim içi platformlarda okurlarıyla buluşuyor.

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