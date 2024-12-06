Deniz Özen Başaran’dan ilk kitap: Kahvaltıyı Balkonda Yapalım

Başaran, öykülerinde kadınların hayatlarından kesitleri, geçmişin izlerini, kırılma anlarını ve duygularını ustalıkla işlerken, bu hikayelerin yalnızca kadınlara değil, erkeklere de çok şey anlatabileceğini vurguluyor.

83 sayfalık bu kısa ama etkileyici öykü kitabı, okurlara kadınların dünyasına içten bir yolculuk sunuyor. İlk aşklardan geçmişin hayaletlerine, korkulardan cesarete uzanan hikayelerde, kadınların yaşadığı duygusal dalgalanmalar ve hayata karşı duruşları güçlü bir şekilde yansıtılıyor.

Deniz Özen Başaran, ilk kitabıyla Türk edebiyatına yeni bir kadın öykücü kazandırıyor. Samimiyeti ve anlatım gücüyle dikkat çeken Kahvaltıyı Balkonda Yapalım, edebiyatseverlere duygu dolu bir okuma deneyimi vaat ediyor.

Kitap, Puslu Yayınları aracılığıyla tüm kitapçılarda ve çevrim içi platformlarda okurlarıyla buluşuyor.