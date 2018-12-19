banner999
Musk'tan yeni girişim
Musk'tan yeni girişim
İGA'dan su baskını açıklaması
İGA'dan su baskını açıklaması
Öğrenci Halil Sarı'nın zor anları
Öğrenci Halil Sarı'nın zor anları
Ahmet Kural'a hapis şoku
Ahmet Kural'a hapis şoku

Denizden sanata

Sahilden topladıklarını sanat eserine dönüştürüyor... Zonguldak'ta yaşayan emekli öğretmen Mehmet Türkçelik, sahilden topladığı ağaç ve taş parçalarına motifler işleyerek, onları birer sanat eserine dönüştürüyor..

Denizden sanata

Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla sahile vuran ağaç ve taş parçaları, O'nun ellerinde yeniden hayat buluyor...

Zonguldak'ta yaşayan emekli öğretmen Mehmet Türkçelik, sahilden topladığı ağaç ve taş parçalarına çeşitli motifler işleyerek, onları birer sanat eserine dönüştürüyor..

Türkçelik'e göre, topladığı her parçanın bir ruhu ve öyküsü var..

Türkçelik, "Bunlar benim dünyam." dediği ağaç ve taş parçalarını toplamak için her sabah Filyos sahiline gidiyor. 

Doğadaki herşeyin sanat eserine dönüştürülebileceğini belirten Mehmet Türkçelik, eserlerini sergilediği atölyesine gösterilen ilgilenden de oldukça memnun..

ulusal.com.tr

Etiketler; #sanat #Deniz #karadeniz #mehmet türkçelik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.