Sahilden topladıklarını sanat eserine dönüştürüyor... Zonguldak'ta yaşayan emekli öğretmen Mehmet Türkçelik, sahilden topladığı ağaç ve taş parçalarına motifler işleyerek, onları birer sanat eserine dönüştürüyor..

Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla sahile vuran ağaç ve taş parçaları, O'nun ellerinde yeniden hayat buluyor...



Türkçelik'e göre, topladığı her parçanın bir ruhu ve öyküsü var..



Türkçelik, "Bunlar benim dünyam." dediği ağaç ve taş parçalarını toplamak için her sabah Filyos sahiline gidiyor.



Doğadaki herşeyin sanat eserine dönüştürülebileceğini belirten Mehmet Türkçelik, eserlerini sergilediği atölyesine gösterilen ilgilenden de oldukça memnun..



