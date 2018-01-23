Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu, tutuklu ve hükümlülerden ilgi gördü

Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, "Son Kuşlar" tiyatro oyunu cezaevinin çok amaçlı salonunda sahneye konuldu.

Protokol üyeleri ve tiyatro sanatçıları, kadın personel ile kadın hükümlü ve tutuklulara karanfil dağıttı.

Devlet Tiyatrosu sanatçısı Turgay Tanülkü yönetimindeki tiyatro gösterisinde, sanatçı Tanülkü, cezaevinde annesinin yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklara hediyeler verdi. Cezaevindeki mahkumların hayatının işlendiği tiyatro gösterisinde zaman zaman hüzünlenen tutuklu ve hükümlüler, saz eşliğinde söylenen türkülere de eşlik etti.

Sanatçı Turgay Tanülkü, oyun sonrası yaptığı açıklamada, 1970'li yıllarda cezaevinde kaldığını, kafasında böyle bir proje geliştirdiğini söyledi.

Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eseriyle cezaevinde kaldığı dönemde yaşadıklarını harmanlayarak bu oyunu oluşturduğunu dile getiren Tanülkü, şöyle konuştu:

"Üç yıldır süren bir proje bu. Bugüne kadar 98 cezaevinde 90 binden fazla mahkuma oynadık. Benim niyetim, salonu olan 225 cezaevinde oynayarak bir merhaba demek. Tek umudum buradaki insanları dışarıda görmek. Acıyı bal eyliyoruz. Niyetimiz evlatlara ulaşmak. Anneleriyle yatan çocuklar benim için çok önemli. Onların hayatı, hayatlarına dokunabilmek bizler için önemli. Onun için ücretsiz, gönüllü yapıyoruz bu turneleri."

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergün Yılmaz da bir yaşam ve toplum sanatı olan tiyatronun sanatsal bütünlüğünün yanında eğitim açısından gücünün de olduğunu vurguladı.

Yılmaz, hükümlü ve tutukluların dışarı çıktıktan sonra sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken, kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla bu tür sosyal projeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Tiyatro oyununun galasına Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Honaz Kaymakamı Zafer Öz, Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz ile diğer protokol üyeleri de katıldı.