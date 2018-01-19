Denizli'de ilk kez yaylı çalgılar festivali düzenlendi. Dünyaca ünlü keman virtüözü sanatçılarının katıldığı festivalde yurttaşlar, eğlenceli vakit geçirdi.

Denizli Hakkı Dereköylü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi okul aile birliği, önemli bir etkinliğe imza attı. Yaylı çalgılar festivali düzenledi.



"Türkiye'de ilk kez düzenlenmiş olan bir festivaldir. Festivalin amacı yaylı çalgılar öğrenimi gören bireylere bir platform oluşturmak."



Festivalde keman virtüözü Esen Kıvrak, Efdal Altun ve Çağ Erçağ konser verdi.



3 gün süren festivalde yaylı çalgı eğitimi alan minikler sahne aldı.



Lisede atölye çalışmaları da yapıldı.







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