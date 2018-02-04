Geleneksel kültürün önemli figürlerinden olan Karagöz ve Hacivat başta olmak üzere gölge oyunlarının karakterlerini içine alan 'Dev Gölgeler' tasvir sergisi, Gültepe Kültür Merkezinde açıldı

Hayali Suat Veral tarafından Türkiye’de ilk kez el emeği ile orjinal deri malzemeden üretilen bir metrelik, 'Dev Gölgeler Tasvir Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Kağıthane Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türklerin Orta Asya'daki hayatlarına kadar uzanan bir geçmişi olan gölge oyununun Hacivat, Karagöz, Beberuhi ve Çelebi karakterlerinin bir metrelik dev boyutları, Kağıthane Gültepe Kültür Merkezinde görücüye çıktı.

Türkiye'de ilk olarak Suat Veral tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkartılan serginin açılışını, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, serginin Türk kültürünün geçmişine ışık tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

''Kağıthane olarak sanatın her türlü alanına geniş bir yelpazede elimizden geldiğince katkı sunuyoruz. Bu sergi de bizim ev sahipliğini yapmış olmaktan dolayı mutluluk duyduğumuz bir sergi. Kültürümüzün önemli bir parçası olan karakterleri bu şekilde büyük boyutlarla görebilmek oldukça etkileyici. Tüm vatandaşlarımızı buraya gelip sergiyi gezmeye ve bu karakterlerin hikayesini dinlemeye davet ediyorum.''

Yıllardır geleneksel Türk kültürünün önemli bir parçası olan gölge oyunları ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten Hayali Suat Veral de 38 yıllık meslek hayatında sanatının ileriye taşınabilmesi adına birçok çalışmaya imza attığını söyledi.

Veral, ''Son yıllarda Karagöz ve Hacivat’a ilgilinin artmış olmasından dolayı da böyle bir tasvir çalışması yaparak, bunu sergilemeye karar verdim. Günümüz çocuklarının bu kadar teknoloji ve televizyona bağlı yaşadığı bir dönemde bu serginin çocuklarımıza geleneksel kültürümüzü tanıtmak ve sevdirmek adına önemli bir iş olduğunu düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Bir ev bir buçuk metrelik tasvirlerden oluşan ve 90 eserin bulunduğu sergi, 13 Şubat'a kadar devam edecek. Ayrıca ilk gösterimi açılışı ile birlikte yapılan serginin 6 Şubat saat 14.00'da bir gösterimi daha yapılacak.