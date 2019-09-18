Tiyatrocular bu sezon 36 yeni oyun ile seyircilerini selamlayacak. Devlet tiyatroları 1 Ekim Salı günü perde açacak.

Tiyatroseverler için yeni sezon başladı.



Devlet tiyatroları yeni sanat sezonunun ilk turunda 36 yeni oyun ile seyircilerini selamlayacak.



2019-2020 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internet üzerinden ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunuldu.



Devlet Tiyatrolar bu sezon perdelerini 1 Temmuz 2019'a kadar açık tutacak.



ulusal.com.tr