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Devlet Tiyatroları 1 Ekim Salı günü perde açacak

Tiyatrocular bu sezon 36 yeni oyun ile seyircilerini selamlayacak. Devlet tiyatroları 1 Ekim Salı günü perde açacak.

Devlet Tiyatroları 1 Ekim Salı günü perde açacak

Tiyatroseverler için yeni sezon başladı. 

Devlet tiyatroları yeni sanat sezonunun ilk turunda 36 yeni oyun ile seyircilerini selamlayacak. 

2019-2020 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internet üzerinden ve Devlet Tiyatroları gişelerinden  satışa sunuldu.

Devlet Tiyatrolar bu sezon perdelerini 1 Temmuz 2019'a kadar açık tutacak. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Devlet Tiyatroları
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