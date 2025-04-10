Devlet Tiyatroları'na yüzde 300 zam! Seyirciye perde kapandı mı?

Devlet Tiyatroları’nda bilet fiyatlarına yapılan dev zam, tiyatro severler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde, tam bilet fiyatı 115 liradan 450 liraya yükselirken, indirimli bilet fiyatı da 70 liradan 330 liraya çıktı.

Halk TV'nin aktardığına göre, Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS), konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sanat kurumları kar-zarar mantığıyla değerlendirilemez. Devlet tiyatrosunun bilet gelirleri, kurumun bütçesine değil, genel bütçeye aktarılmaktadır. O halde, bütçenin belini doğrultacağız diye, halkın belini bükmenin bir mantığı var mıdır? Yoksa bu bilet fiyatları karşısında, düşecek seyirci sayısını bahane ederek Devlet Tiyatrosu’nun varlığı hakkında daha başka planlar mı düşünülmektedir?”