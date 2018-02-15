Devlet Tiyatroları, yerli yazarların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla "Oyun Yazarlığı" projesini hayata geçiriyor.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde 17, 18 ve 19 Şubat'ta Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık-Dramaturgi Ana Sanat Dalı'nın katkısıyla gerçekleştirilecek projeyle DT bir ilke imza atacak.



Urla AKM ve Konak Sahnesi'nde düzenlenecek proje, yerli yazarların yetiştirilmesine, Türk yazarlarının yabancı ülkelerde tanıtılmasına ve Türkiye'deki yazın alanındaki çoraklaşmanın önüne geçmeye katkı sağlayacak.



Dramatik yazarlık bölümü olan okullarla görüşülecek proje kapsamında ilk olarak pilot okul seçilen Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü ile ilişki kurulacak ve projeyle ilgili neler yapılabileceği öğretim üyeleriyle projelendirilecek.



Özellikle son sınıf öğrencilerinin tiyatro yazımına daha dikkatli eğilmesini sağlama amacına yönelik adımlar atılarak Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'nın oyun yazarlığı alanındaki tezleri incelenecek, hali hazırdaki tezler ise yeniden düzenlenecek.



DT bünyesinde de yazarlık atölyeleri kurularak tiyatro oyuncularıyla ortak bir proje oluşturulacak ve daha önce İstanbul ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen, Wajdi Maouawad önderliğinde bir yazım ekibi tarafından oluşturulan "Yanık" oyunu gibi bir projenin seyirciyle buluşması sağlanacak.



Projeye, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Edebi Kurul Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, DT Başrejisörü Hakan Çimenser, DT Başdramaturgu Canan Kırımsoy ve Prof. Dr. Özdemir Nutku başta olmak üzere çok sayıda dramaturg, yönetmen ve öğretim görevlisi katılacak.