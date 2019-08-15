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Devran Çağlar hayatını kaybetti

Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), İstanbul Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu.

Devran Çağlar hayatını kaybetti

Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Yapılan incelemede Çağlar’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Acı haber bu akşam sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyurdu.

İşletmenin sahibi Yavuz Hancı " Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık. Olay yerine gelen savcı inceleme yapıyor "  dedi.

Etiketler; #devran çağlar
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