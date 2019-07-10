Devrim Erbil'in 60'ıncı sanat yılı

Kuş bakışı kent ressamı olan Devrim Erbil 60'ncı sanat yılını geride bıraktı. Bu kapsamda açılan sergide İstanbul temalı eserler de yer aldı

Perspektife savaş açan adam olarak tarihe adını yazdıran Devrim Erbil, kendine ait bir tarzı ve anlatısıylA "auteur" teriminin resimdeki adı oldu.



Erbil, Sanat hayatının 60’ıncı yılını doldurdu. İzmir Havagazı fabrikasında birçok sanatçının katılımıyla etkinlik düzenledi. Sevenleri onu yalnız bırakmadı.



Devrim Erbil'in 60'ncı sanat yılı dolayısıyla hazırlanan Seyrüsefer adlı kitap ve İstanbul temalı eserleri de etkinlikte sergilendi.



İzmirlilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, gece boyu düzenlenen konser ve söyleşilerle devam etti.



ulusal.com.tr

