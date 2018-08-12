Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı, akademisyen, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, şair Prof. Dr. Semih Çelenk, "Can Yücel’in olmayan şiirler” çalışmasını şairin ölüm yıldönümü olan 12 Ağustos öncesi; sahte şiirleri sosyal medyada dolaşmasın diye yeniden anımsattı. Çelenk’in güncellemeleriyle; geçen yıllarda olan 43 şiir ve metinlerin sayısı 50’ye ulaştı. Bu şiir ve metinleri "Can Yücel'in" diye paylaşacak olursanız, aman dikkat!
Çelenk, “Yaklaşık son on yıldır internette, sosyal medyada dolaşan “Can Yücel” imzalı ancak Can Yücel’in ne üslubunu ne ince alayını barındırmayan sahte metinler bir güncelleme de yapılarak listede sıralandı. Daha önce 43 olan listedeki metin sayısı bu sene yaptığım güncellemeyle 50’ye ulaştı. Bu çalışmaya başlamam, 1926’da doğan, 1999’da ölen ironik, lirik şiirler yazan, çeviriler yapan Can Yücel’le internet üzerinde dolanan Can Yücel’in farklı insanlar olduğunu anlamakla başladı. Bu farkı anladığınızda 'Bunlar gerçek Can Yücel değildir, bunlar o insanı yok eder' diyorsunuz. 50 adet ona ait olmayan şeyi üretip kulaktan kulağa yaymak korkunç; cinayet gibi bir şey” dedi.
İNTERNETTEKİ SAHTE CAN YÜCEL ŞİİRLERİ
1.Bağlanmayacaksın
2.Kadın Dediğin
3.Erkek Dediğin
4.Seninle Olmanın En Güzel Yanı
5.Anladım
6.Herşey Sende Gizli
7.Eğer
8.Herkes Gitmek İstiyor
9.Sevdiğin Kadar Sevilirsin
10.Sağlık Olsun
11.Tam zamanında Yaşamak (Yaşamak Zamanı)
12.Tersten Yaşamak
13.Biraz Değiştim
14.Bir gün Anlarsın
15.Gitmek
16.Seninle Yaşlanmak İstiyorum
17.Asla Keşkelerim Olmadı
18.Özledim Seni
19.Bilmelisin ki
20.Aşk
21.Boşver ve Yaşı Başı
22.Olmuyorsa Zorlamayacaksın
23.Ben Benden Olgun İnsan İsterim Karşımda
24.Öyle Sabah Uyanır Uyanmaz Fırlama Yataktan
25.Farkında Olmalı İnsan
26.Bir Eşi Olmalı İnsanın
27.Unutma
28.Sevgi Emekmiş
29.Özleme Dair (Kim Özlerdi?)
30.Ömür Dediğin Bir Gündür O da Bugündür
31.Aşk Ayakkabı Gibidir
32.Rakı İçen Kadınlar
33.AteşveSu
34.Ülke Bölünsün İstiyorum
35.Kadınım Ben
36.Senin İçin Yasak Dediler
37.Bayram Şiiri
38.Dostlar Irmak Gibidir
39.Öye Bir Hayat Yaşadım ki
40.Bir Yolun varsa Gidilecek
41.Ömür Dediğiniz Nedir Ki
42.Fakirin Gayrimeşru Çocuğu
43.Ey Yüreğim
44.Özlersin
45.Hepsi Bu
46.Birşey Eksik
47.Kendimden Özür Diliyorum
48.Bir Kadını Ağlatmak
49.Ölüm Bir An
50.Galiba Yoruldum
(Yukardaki liste Prof.Dr.Semih Çelenk tarafından yapılmıştır.)
Bugün büyük usta Can Yücel’in ölüm yıldönümü. Yine sosyal medya ve internette sahte şiirleri dolaşacak, onu sevenlerin, yakınlarının canı yanacak. O şiirleri 'Can Yücel'in' diye paylaşacak olursanız, aman dikkat!
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı, akademisyen, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, şair Prof. Dr. Semih Çelenk, "Can Yücel’in olmayan şiirler” çalışmasını şairin ölüm yıldönümü olan 12 Ağustos öncesi; sahte şiirleri sosyal medyada dolaşmasın diye yeniden anımsattı. Çelenk’in güncellemeleriyle; geçen yıllarda olan 43 şiir ve metinlerin sayısı 50’ye ulaştı. Bu şiir ve metinleri "Can Yücel'in" diye paylaşacak olursanız, aman dikkat!