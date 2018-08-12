Bugün büyük usta Can Yücel’in ölüm yıldönümü. Yine sosyal medya ve internette sahte şiirleri dolaşacak, onu sevenlerin, yakınlarının canı yanacak. O şiirleri 'Can Yücel'in' diye paylaşacak olursanız, aman dikkat!

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı, akademisyen, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, şair Prof. Dr. Semih Çelenk, "Can Yücel’in olmayan şiirler” çalışmasını şairin ölüm yıldönümü olan 12 Ağustos öncesi; sahte şiirleri sosyal medyada dolaşmasın diye yeniden anımsattı. Çelenk’in güncellemeleriyle; geçen yıllarda olan 43 şiir ve metinlerin sayısı 50’ye ulaştı. Bu şiir ve metinleri "Can Yücel'in" diye paylaşacak olursanız, aman dikkat!

Çelenk, “Yaklaşık son on yıldır internette, sosyal medyada dolaşan “Can Yücel” imzalı ancak Can Yücel’in ne üslubunu ne ince alayını barındırmayan sahte metinler bir güncelleme de yapılarak listede sıralandı. Daha önce 43 olan listedeki metin sayısı bu sene yaptığım güncellemeyle 50’ye ulaştı. Bu çalışmaya başlamam, 1926’da doğan, 1999’da ölen ironik, lirik şiirler yazan, çeviriler yapan Can Yücel’le internet üzerinde dolanan Can Yücel’in farklı insanlar olduğunu anlamakla başladı. Bu farkı anladığınızda 'Bunlar gerçek Can Yücel değildir, bunlar o insanı yok eder' diyorsunuz. 50 adet ona ait olmayan şeyi üretip kulaktan kulağa yaymak korkunç; cinayet gibi bir şey” dedi.



İNTERNETTEKİ SAHTE CAN YÜCEL ŞİİRLERİ

1.Bağlanmayacaksın

2.Kadın Dediğin

3.Erkek Dediğin

4.Seninle Olmanın En Güzel Yanı

5.Anladım

6.Herşey Sende Gizli

7.Eğer

8.Herkes Gitmek İstiyor

9.Sevdiğin Kadar Sevilirsin

10.Sağlık Olsun

11.Tam zamanında Yaşamak (Yaşamak Zamanı)

12.Tersten Yaşamak

13.Biraz Değiştim

14.Bir gün Anlarsın

15.Gitmek

16.Seninle Yaşlanmak İstiyorum

17.Asla Keşkelerim Olmadı

18.Özledim Seni

19.Bilmelisin ki

20.Aşk

21.Boşver ve Yaşı Başı

22.Olmuyorsa Zorlamayacaksın

23.Ben Benden Olgun İnsan İsterim Karşımda

24.Öyle Sabah Uyanır Uyanmaz Fırlama Yataktan

25.Farkında Olmalı İnsan

26.Bir Eşi Olmalı İnsanın

27.Unutma

28.Sevgi Emekmiş

29.Özleme Dair (Kim Özlerdi?)

30.Ömür Dediğin Bir Gündür O da Bugündür

31.Aşk Ayakkabı Gibidir

32.Rakı İçen Kadınlar

33.AteşveSu

34.Ülke Bölünsün İstiyorum

35.Kadınım Ben

36.Senin İçin Yasak Dediler

37.Bayram Şiiri

38.Dostlar Irmak Gibidir

39.Öye Bir Hayat Yaşadım ki

40.Bir Yolun varsa Gidilecek

41.Ömür Dediğiniz Nedir Ki

42.Fakirin Gayrimeşru Çocuğu

43.Ey Yüreğim

44.Özlersin

45.Hepsi Bu

46.Birşey Eksik

47.Kendimden Özür Diliyorum

48.Bir Kadını Ağlatmak

49.Ölüm Bir An

50.Galiba Yoruldum

(Yukardaki liste Prof.Dr.Semih Çelenk tarafından yapılmıştır.)