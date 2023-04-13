Dillerin Değil Gözlerin Her şeyi Anlattığı 15 Fotoğraf

fotoğraflara bakınca o kişilerin hangi ruh halinde olduğunu rahatlıkla anlayabilmemiz mümkündür. Şimdi sizlerle öyle fotoğraflar paylaşacağız ki başlığına bakmadan o kişinin ne hissettiğini anlamanız oldukça mümkün olacak...

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Dillerin Değil Gözlerin Her şeyi Anlattığı 15 Fotoğraf - Resim: 1 1 15

Takdir

8 yaşındaki Reshevsky, simultane satranç oynayarak kendinden onlarca yaş büyük ustaları deviriyor, 1920.

Dillerin Değil Gözlerin Her şeyi Anlattığı 15 Fotoğraf - Resim: 2 2 15

Kıskançlık

Sofia Loren ve Jayne Mansfield, 20th Century Fox'un Sofia Loren onuruna verdiği partide. Sofia Loren'in Jayne Mansfield'e bakışları aslında herşeyi anlatıyor.

Dillerin Değil Gözlerin Her şeyi Anlattığı 15 Fotoğraf - Resim: 3 3 15

Çoşku

1963 yılında Paris'te kuklaları izleyen çocukların şaşkınlığı ve coşkusu.

Dillerin Değil Gözlerin Her şeyi Anlattığı 15 Fotoğraf - Resim: 4 4 15

Kahır

Yaşlı adam Alman bombardımanında ölen karısının başında yas tutuyor, Polonya 1944.