'Dip' dizisi Puhu TV'de Mart ayında izleyiciyle buluşacak. Dizinin başrolünü İlker Kaleli ve Neslihan Atagül paylaşacak. İddialı dizinin kadrosunda İlker Kaleli, Neslihan Atagül, Olgun Toker, Berrak Tüzünataç, Burak Yamantürk, Lale Mansur, Defne Kayalar ve Bülent Emin Yarar gibi isimler yer alacak. Dizide psikologu canlandıran İlker Kaleli rolünün hakkını verebilmek için 2 ay boyunca Nişantaşı'ndaki bir psikolojik danışmanlık merkezine gidip uzmanlarla çalışmış!

İlker Kaleli ve Neslihan Atagül'ün başrolünü paylaştığı, 'Dip' dizisi Mart ayında Puhu TV'de izleyicisiyle buluşacak.



Yapımını TMC'nin, proje tasarımı ve senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün, yönetmenliğini ise Uygar Kutlu'nun yaptığı projenin ilk görselleri yayınlandı. İlker Kaleli ve Neslihan Atagül'ü bir araya getiren ''Dip''; konusu ve oyuncu kadrosuyla merak uyandırdı.



Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan dizi, İstanbul Emniyeti'yle ortak çalışan bir intihar ara bulucusu psikiyatrist olan Sahir ile gizemli bir bilim kadını olan Bilge'nin hikayesini anlatıyor.



İstanbul Emniyet'e bağlı olarak intihar girişiminde bulunan kişileri vazgeçirmekle görevli olan İlker Kaleli'nin canlandırdığı Sahir, bir gün telefonuna gelen bir ihbarla, Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Bilge'yi bulur. Hayatı sırlarla dolu, gizemli bir bilim kadını olan Bilge'yle tanıştığı andan itibaren Sahir'in önünde yeni ve tehlikeli bir dünyanın kapıları aralanacaktır. İkilinin eşiğinde olduğu bu kapının ardında her sır, yeni bir sırrı doğurmaktadır. Sahir ve Bilge içine atıldıkları bu büyük savaşta hem birbirlerine destek olacak hem de geçmişten, bugünden ve yarından gelen ve gelecek olan yaralarını birlikte saracaklar.



Dizide psikologu canlandıran İlker Kaleli rolünün hakkını verebilmek için 2 ay boyunca Nişantaşı'ndaki bir psikolojik danışmanlık merkezine gidip uzmanlarla çalışmış.



Dip'in Kadrosu Tamamlandı, Senaryosu Belli Oldu

İlker Kaleli, İntihar teşebbüsünde bulunanları vazgeçiren, işinde oldukça başarılı, olay yerine motosikletle giden Avrupai bir intihar ara bulucusu Sahir'i canlandırıyor. Neslihan Atagül ise ''Dip'in'' ilk bölümünün finalinde etkileyici bir aksiyon sahnesiyle ekibe katılacak. Dizide Neslihan Atagül, özel şifreleri kolaylıkla kırabilen, öldüğünü sandığı babasının izini süren Bilge rolüne hayat verecek.



İddialı dizinin kadrosunda İlker Kaleli, Neslihan Atagül, Olgun Toker, Berrak Tüzünataç, Burak Yamantürk, Lale Mansur, Defne Kayalar ve Bülent Emin Yarar gibi isimler yer alacak.

