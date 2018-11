TRT'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Diriliş Ertuğrul" yenilenen oyuncu kadrosuyla 5. sozona bugün başlayacak.

Yeni Sögüt şehri ve değişen oyuncu kadrosuyla "Diriliş Ertuğrul"un yeni sezonu bugün izleyiciyle buluşacak.



Dekoru, oyuncu kadrosu, dönem kıyafetleri ve senaryosuyla dikkati çeken dizinin 5. sezonunun ilk bölümü bugün saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.



Tekden Film tarafından hayata geçirilen, senaryosu ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizinin geçen sezondaki tüm otağ ve dekoru da değişti, kıyafetler yeniden yorumlandı.



Yeni sezon fragmanları yayınlananan "Diriliş Ertuğrul" için yaz döneminde hummalı bir çalışma yürütülerek yaklaşık 250 kişilik ekip tarafından yeni bir Söğüt şehri inşa edildi.



Türkiye ve dünyada 3 milyar izleyiciye erişen ve 25 dile çevrilen dizinin 5. sezonunda oyuncu kadrosu yüzde 60 oranında değişti.



Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı dizide Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın'ın aralarında bulunduğu isimler rol alıyor.



Gösterildiği 85 ülkede izleyicilerin beğenisini toplayan yapımın yeni platosu ve ekibe katılan oyuncularıyla yeni sezonda da ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.



Yeni sezonda neler var?



Dizinin 5. sezonunda, Ertuğrul Bey'in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt'e yerleşeli on yıl olmuş, geçen bu sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı'nda Moğollar'a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir.



Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt'ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.



Ertuğrul'un Söğüt'teki gücü, Moğolları rahatsız eder ve Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul'un gücünü kırmak için harekete geçer.



Bu zamana kadar Söğüt'te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir ayrıca bu obaya Söğüt'te yurt verilir.



Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt'e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir, Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.



Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt'ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt'ü Ertuğrul'un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar.



Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey'in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt'ün her tarafına yerleştirmiştir.



Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.



Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt’ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul’u büyük bir kıskacın içine sokacaktır.