İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarla kırsalda yaşayanlar da dahil 7'den 70'e her kesimden vatandaşların ücretsiz sinema ve tiyatro etkinliklerinden yararlanması sağlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla kent merkezinin yanı sıra köylerde de tiyatro oyunu sahneleniyor, film gösterimi yapılıyor.



Görevlendirmenin yapıldığı tarihten bu yana belediyenin kültür sanat çalışmaları sayesinde 43 bin kişi ücretsiz sinema filmi izledi, 18 bin kişi de tiyatro etkinliklerinden faydalandı.



Diyarbakır'de tiyatro festivalleri ve şenlikleri



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Tiyatro ve Sinema Şube Müdürü Handan Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990 yılından bu yana Şehir Tiyatrosunda çalıştığını söyledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür Merkezi'nin yeni açıldığını, belediye olarak öncelikle kentte kültür ve sanat faaliyetlerinin artırılması için merkezde neler yapılabileceğini belirlediklerini anlatan Ekici, daha sonra bu projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.



Ekici, vatandaşları tiyatro ve sinema etkinlikleri ile buluşturmak için çeşitli festival ve şenlikler düzenlediklerini, sinema gösterimleri gerçekleştirdiklerini, tiyatro oyunu sahnelediklerini ifade ederek, bu kapsamda geçen yıldan bu yana "1. Çocuk Tiyatro Festivali", "Liselerarası Tiyatro Şenliği", "1. Şehir Tiyatroları Festivali"ni gerçekleştirdiklerini, Şehir Tiyatrosu olarak da "Lysıstrata" ve "Beyaz" adlı oyunları izleyici ile buluşturduklarını aktardı.



Kırsala tiyatro ve sinema götürüldü



Oyunculuk alanında çeşitli atölyeler açıldığını, drama, oyunculuk, dans, Karagöz ve Hacivat gölge oyunları tasvirleri atölyelerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Ekici, atölye çalışmaları ile kırsaldaki çocuklara da ulaştıklarını anlattı.



Ekici, çalışmalar kapsamında kırsaldaki vatandaşların ayağına tiyatro ve sinema götürdüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sanata hem ekonomik hem de yer anlamında çok büyük destek veriyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının yaptığı çalışmalarda belediyeden çok büyük destek alıyoruz. Destekler için teşekkür ediyorum. Bunlar halk için yapılan projeler. Yaptığımız bütün etkinlikleri tiyatro dahil ücretsiz yapıyoruz. Sinema gösterimlerinde her hafta yoğun bir kalabalıkla karşılaşıyoruz. Bundan dolayı özel gösterimler yapıyoruz."



"İlgi gerçekten çok iyi"



Ekici, ilçelere ve köylere otobüsler gönderdiklerini, hayatlarında sinemaya hiç gitmeyen çocukları il merkezine getirdiklerini belirterek, merkezde yaşayanların sinema ve tiyatroya ulaşabildiğini ancak kırsalda yaşayanlar için bunun zor olduğunu kaydetti.



Hedef kitle olarak kırsalda yaşayanları seçtiklerini dile getiren Ekici, "Oradaki bir çocuğun gelip, film izlemesi çok değerli. 20 köye gezici sinema götürdük. Çocuklarla film izledik. Onun mutluluğunu, çocukların gözlerindeki o mutluluğu anlatmak çok zor. Onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. İlgi gerçekten çok iyi. Köylerde pandomim gösterileri de yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Şehir Tiyatrosu olarak öğrenci de yetiştirdiklerine işaret eden Ekici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevlendirmenin ardından sanata bakış ve destek gerçekten örnek alınacak tarzda. Sanatçılar ile hem tiyatro hem de sinemada çalışanlar olarak sorun yaşamıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin desteklemesi bizi çok mutlu ediyor. Belediye Başkanımız bile arada çocuklarla gelip provaları izliyor. Bu çok değerli. Belediye destek vermezse biz bu etkinlikleri yapamazdık. Destekleri halen yoğun bir şekilde sürüyor."



Hedef izleyici oranını yüzde 20 artırmak



Ekici, Kültür Merkezinde 22 çocuk, 14 yetişkin filminin gösterime girdiğini, şu ana kadar 43 bin seyirciye, Şehir Tiyatrosunun yaptığı etkinliklerde de 18 bin kişiye ulaştıklarını vurgulayarak, önümüzdeki yıl hedeflerinin bu sayıları en az yüzde 20 artırmak olduğunu kaydetti.



Şehir Tiyatrosu olarak bu sezon "Tamara'nın Çığlıkları" adlı oyunu sahnelediklerini, oyuna ilginin çok güzel olduğunu dile getiren Ekici, önümüzdeki günlerde de "Sinema Festivali", "Opera Festivali" ve "Doğaçlama Tiyatro Festivali" düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.