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Diyarbakırlı çocuklar "Sevgi Korosu"nda

Diyarbakır'da çocuk ve gençlerden oluşan 150 kişilik "Sevgi Korosu", ilk konser heyecanı yaşıyor. Provalarını sürdüren koroda çocuklarıyla beraber bazı anne babalar da çalışıyor.

Diyarbakırlı çocuklar "Sevgi Korosu"nda

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, çocuk ve gençlerden oluşan 150 kişilik "Sevgi Korosu" kurdu. Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurulan koro, ilk konserine hazırlanıyor.

Sevgi korosunun en büyük hedefi, Türkiye'nin 7 bölgesinde de konserler verebilmek. Bunun için Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan destek bekliyorlar.

Koroda çocuklarıyla birlikte sahne alan büyükler de var.

Güneydoğu'nun en büyük korosu olan "Sevgi Korosu", birbirinden farklı müzik türlerini de seslendirebiliyor.

Farklı dil ve lehçelerdeki eserleri de seslendirebilen Sevgi Korosu, Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı'dan büyük destek görüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #sevgi korosu
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