Doğan Karakülah sessiz sedasız toprağa verildi

Türk halk müziği sanatçısı Doğan Karakülah’ınhayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Sanatçının 4 yıldır kanser tedavisi gördüğünü dile getiren Akay, “Türk halk müziği sanatçısı Doğan Karakülah’ın 11 Eylül 2019 Çarşamba gecesi hayatını kaybettiğini öğrendim. Karakülah, 12 Eylül Perşembe günü Aksaray Ervah Kabristanlığı’nda sessiz sedasız toprağa verilmiş. 4 yıldır akciğer kanseri ile savaşan usta sanatçımızın, ‘Konma Bülbül’ ve ‘İnce Çayır’ türkülerimizin TRT repertuarına girmesinde büyük katkıları olmuştu. Nur içinde yatsın inşallah” ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr