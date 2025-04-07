Doğu Perinçek’ten Ahmet Levendoğlu için taziye mesajı: “Karakterli duruşuyla hatırlanacak”

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, vefat eden tiyatro sanatçısı Ahmet Levendoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Doğu Perinçek’ten Ahmet Levendoğlu için taziye mesajı: “Karakterli duruşuyla hatırlanacak”
Yayınlanma:

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Perinçek, Ahmet Levendoğlu'nun yalnızca sanat alanındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda onurlu ve karakterli duruşuyla da hafızalarda yer ettiğini belirtti.

Perinçek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Doğu Perinçek’ten Ahmet Levendoğlu için taziye mesajı: “Karakterli duruşuyla hatırlanacak” - Resim : 1

“Paraya, pula, özel çıkara hep göklerden baktı.” diyen Perinçek, Levendoğlu için, “Tiyatrocuydu, sanat önderiydi, sahnede görev insanıydı ama onu uşak rolünde, eğilen bükülen rollerde, alınan satılan konumlarda, şan şöhret peşinde düşünemezsiniz” ifadelerini kullandı. 

Perinçek’in Ahmet Levendoğlu için yayımladığı mesajın tamamı şöyle:

“Değerli arkadaşım, Vatan Partisi üyesi Ahmet Levendoğlu'nu nasıl tanımlayabiliriz diye bir an düşündüm; sanki o, farklı birikim ve özellikleriyle gökten gelen bir beyefendi olarak canlanıyor gözümde.
Özel birikimi olan bir beyefendi.

Kültürlü, donanımlı, seçkin bir ocakta yetişmiş, seçkin bir aydın.

Her şeyden önce, başı dik, karakterli, onurlu kişiliğiyle farklı bir sanat adamı.

Onun hakkında sıradan değerlendirmeler yapılamıyor.

Sanat alemine ve bütün topluma örnek özellikleriyle hepimizin bilincinde onurlu bir yeri var.

Şimdi düşünüyorum, önünde eğildiği veya teslim olduğu bir otorite var mıydı?

Paraya, pula, özel çıkara hep göklerden baktı.

Tiyatrocuydu, sanat önderiydi, sahnede görev insanıydı ama onu uşak rolünde, eğilen bükülen rollerde, alınan satılan konumlarda, şan şöhret peşinde düşünemezsiniz.

Yine düşünüyorum, acaba incittiği tek bir insan var mı?

Başı dik bir sanatçı, kuvvetli bir kişilik, yaldızları olmayan bir yıldız bizleri bu dünyada yalnız bırakarak gidiyor. Gökteki bir yıldızın kayması gibi.

Ahmet Levendoğlu, kişiliğiyle, duruşuyla, sanatsal önderlik birikimiyle bilinçlerimizde yaşayacak.

Onu saygıyla uğurluyoruz.”

Perinçek Levendoğlu'nun Aydınlık satışı çalışmalarındaki anlarını gösteren bir videoyu da paylaşımına ekledi.

Doğu Perinçek taziye mesajı
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