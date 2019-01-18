"Don Kişot" operası Türkiye'de ilk kez sahnelenecek. Miguel de Cervantes'in eserinden uyarlanan operanın prömiyeri yarın Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde yapılacak.

İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in 1600'lerin başında yazdığı Don Kişot adlı eserden uyarlanan "Don Kişot" operası Türkiye'de ilk kez sahnelenecek.



Henri Cain’in librettosunu yazdığı, Jules Massenet’in son zamanlarında bestelediği opera, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, tarafından yarın Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.



Hazırlık sürecini ve beklentilerini İstanbul Devlet Opera ve Bale Müdürü Suat Arıkan anlattı. Arıkan aynı zamanda sahnede Don Kişot karakterine hayat verecek.



11 aylık bir çalışmanın ürünü olan operada Fransız ve İspanyol müziğinin harmanlanmış hali yer alacak. Eserin çevirmeni ve rejisörlü Recep Ayyılmaz'a ait.



5 perdede sahnelenecek operada 200 kişilik bir ekip görev yapıyor. Modern Dans Topluluğu İstanbul'dan 20 dansçının sahne aldığı Don Kişot Operası'nda, Zdravko Lazarov (ZADRAVKO LAZAROV) ve Helena Bayo ( orkestra şefliğini üstleniyor.



Paolo Villa'nın ise koro şefliğini gerçekleştirdiği operanın dekor tasarımında Efter Tunç, kostüm tasarımında Gizem Betil, ışık tasarımınında Yakup Çartık, koreografisinde ise Beyhan Murphy imzası bulunuyor.



Opera 22, 23, 25, 26, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.



ulusal.com.tr



