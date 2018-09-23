Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Erkan Yücel, İstanbul'da kendi adını taşıyan Erkan Yücel Kültür Merkezinde düzenlenen özel bir geceyle anıldı. Kadıköy'deki anma gecesinde usta tiyatrocunun sanatçı arkadaşları Erkan Yücel'i anlattı.

Erkan Yücel Kültür Merkezi, ismini taşıdığı usta tiyatro sanatçısı için önceki gün anma gecesi düzenledi.



Gecede Yücel'in oyuncu arkadaşları Sinan Bengier, Ali Yaylı, Muhlis Asan, Aykut Tölegen, Hasan Yıldırım ve Tevfik Yapıcı ile yapımcı Muharrem Özabatbir araya geldi.



Birbirinden özel anıların paylaşıldığı etkinlikte Erkan Yücel'in fotoğraflarından oluşan sergi ve müzik konseri konseri düzenlendi.



Sahne arkadaşlarından oyuncu Sinan Bengier, Yücel'in orta oyunu ve tulûat sanatçısı İsmail Dümbüllü'yle olan bir anektotunu payşatı.



Oyuncu ve yönetmen Ali Yaylı, birlikte çalıştığı Erkan Yücel'in aşkla bağlı olduğu tiyatroyu son derece ciddiye aldığını anlattı.



Bir diğer anı, Yücel'in Vatan Partisi ile verdiği vatan mücadelesiydi. Erkan Yücel'in devrimci duruşunu sahne ve mücadele arkadaşı Aykut Tölegen anlattı.



Anma gecesinde EKM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İlhan Tonger'in piyano, Prof. Dr. Cemalettin Göbelez, Erkan Yücel'in sevdiği türküleri seslendirdi.



Etkinlikte usta tiyatrocuya ait fotoğraflardan oluşan bir sergi de açıldı.



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