Dövme sanatçısı Fahrettin Demir: Dövmenin en büyük düşmanı güneş ışığı

REKABET YARATICILIĞI BESLEYEN BİR OLGU

Bilginin paylaştıkça çoğaldığına inandığını söyleyen Demir, şöyle dedi:

- İnsanlara bir şeyler öğretmek ve sonrasında o kişinin hayatındaki pozitif etkilerini görmek müthiş tatmin edici bir duygu. Dövme sanatıyla ilgili verdiğim seminerler gerçekleştiriyorum. Seminerler iki aşamadan oluşuyor. İlk gün bir dövmeyi en başından son aşamasına kadar nasıl yaptığımı tüm incelikleriyle anlatarak canlı bir şekilde yapıyorum. İkinci gün ise katılımcılara dövme yaptırıyorum. Burada katılımcılar ilk gün beni izleyerek öğrendikleri bilgileri benim eşliğimde uygulayarak pekiştiriyorlar. Bilgiyi paylaşmak bu anlamda çok güzel bir his diyor ve ekliyor: rekabet, yaratıcılığı besleyen bir olgu, ancak şunu da unutmamak lazım ki; bu bir sanat dalı. Eserlerimizi insanlar bedenlerinde bir ömür boyu taşıyorlar. Bu sebeple de rekabet yüzünden asla ve asla kaliteden ödün verilmemesi gerekiyor. Ki ben de bunu ilke ediniyorum.

Kaynak:dha.com.tr