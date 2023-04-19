Dövme sanatçısı Fahrettin Demir: Dövmenin en büyük düşmanı güneş ışığı
Türkiye'de dövme yaptıranların sayısının gün geçtikçe artığını söyleyen ödüllü dövme sanatçısı Fahrettin Demir, yapılacak dövme seçinin kritik olduğunu söyledi.
Demir şöyle dedi:
- Bir Monet tablosuna baktığınızda boyanın dokusunu izlersiniz. İşte anlatmak istediğim tam olarak bu. Benim için dövme yapmak tutkudur, bağımlılıktır. Dövme ilgilendiğim görsel sanatların içinde en keyif alarak yaptığım şey. Fırça yerine iğne kullanarak resim yapmayı seviyorum.
DÖVME SEÇİMİ KRİTİK BİR KARARDIR
Yapılacak dövmenin tasarımının kendisinin yaptığını belirten Demir şöyle dedi:
- Dövme seçimi önemli çünkü dövmeyi yaptıracağınız kişiyi seçmek ne yaptıracağınızdan daha kritik bir karar. Sonuçta istediğiniz şey o kişinin ellerinde şekillenecek ve sanatçı ne kadar iyiyse dövme de o kadar iyi olacak. Genelde ne istediğini bilen bir müşteri kitlem var ve bu konuda bana çok güveniyorlar. Yapılacak dövmenin tasarımını bizzat kendim yapıyorum ve karar verme aşamasında şimdiye kadar öyle çok zorlandığım bir durum olmadı.
Dövmenin bakımının özen istediğini vurgulayan Demir, şöyle dedi:
- İlk günlerdeki yoğun bakım sürecinden sonra da çok severek yaptırdığınız dövmenize iyi bakmaya devam etmelisiniz. Peki, uzun süreli dövme bakımı nasıl olmalı? Demir, “bol bol su içerek ve her duştan sonra dövmelerinizin olduğu bölgelere nemlendirici krem sürmeniz cildinizin uzun sure nemli kalmasını ve dolayısıyla cildinizin saydamlığı artacağı için dövmeleriniz daha canlı ve parlak görünecektir. Dövmenizin en büyük düşmanı güneş ışınlarıdır. Bu nedenle yazın özellikle öğlen saatlerinde dövmelerinize güneş kremi sürmeniz dövmenizi uzun sure canlı tutmanıza yardımcı olur.
REKABET YARATICILIĞI BESLEYEN BİR OLGU
Bilginin paylaştıkça çoğaldığına inandığını söyleyen Demir, şöyle dedi:
- İnsanlara bir şeyler öğretmek ve sonrasında o kişinin hayatındaki pozitif etkilerini görmek müthiş tatmin edici bir duygu. Dövme sanatıyla ilgili verdiğim seminerler gerçekleştiriyorum. Seminerler iki aşamadan oluşuyor. İlk gün bir dövmeyi en başından son aşamasına kadar nasıl yaptığımı tüm incelikleriyle anlatarak canlı bir şekilde yapıyorum. İkinci gün ise katılımcılara dövme yaptırıyorum. Burada katılımcılar ilk gün beni izleyerek öğrendikleri bilgileri benim eşliğimde uygulayarak pekiştiriyorlar. Bilgiyi paylaşmak bu anlamda çok güzel bir his diyor ve ekliyor: rekabet, yaratıcılığı besleyen bir olgu, ancak şunu da unutmamak lazım ki; bu bir sanat dalı. Eserlerimizi insanlar bedenlerinde bir ömür boyu taşıyorlar. Bu sebeple de rekabet yüzünden asla ve asla kaliteden ödün verilmemesi gerekiyor. Ki ben de bunu ilke ediniyorum.
Kaynak:dha.com.tr