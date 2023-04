Dövme sanatçısı Fahrettin Demir: Dövmenin en büyük düşmanı güneş ışığı

Dövmenin bakımının özen istediğini vurgulayan Demir, şöyle dedi:

- İlk günlerdeki yoğun bakım sürecinden sonra da çok severek yaptırdığınız dövmenize iyi bakmaya devam etmelisiniz. Peki, uzun süreli dövme bakımı nasıl olmalı? Demir, “bol bol su içerek ve her duştan sonra dövmelerinizin olduğu bölgelere nemlendirici krem sürmeniz cildinizin uzun sure nemli kalmasını ve dolayısıyla cildinizin saydamlığı artacağı için dövmeleriniz daha canlı ve parlak görünecektir. Dövmenizin en büyük düşmanı güneş ışınlarıdır. Bu nedenle yazın özellikle öğlen saatlerinde dövmelerinize güneş kremi sürmeniz dövmenizi uzun sure canlı tutmanıza yardımcı olur.