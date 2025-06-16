Duman Küçükçiftlik Park’ta konser verecek!

Sazıyla, sözüyle, duruşuyla duygulara tercüman olan, Türkçe sözlü rock müziğin efsanesi Duman, 21 Haziran’da Belki Alışman Lazım’dan Senden Daha Güzel’e, Kufi’den Bu Akşam’a zamana yenilmeyen şarkılarıyla sahnede olacak.

Duman Küçükçiftlik Park’ta konser verecek!
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Müziğin yanındayız, sessizliğin karşısında” diyen KüçükÇiftlik Park’ta, şehre ve hayata ses veren konserler Duman’la devam ediyor! Geçmişten bugüne şehrin rakipsiz etkinlik merkezi KüçükÇiftlik Park’ta URU organizasyonuyla düzenlenen konserlerin biletleri Biletix’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!

Kufi ile geçtiğimiz yıla, isyankâr ruhuyla ise son 25 yıla adeta adını kazıyan Duman, 21 Haziran 2025 Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak. Türk rock müziğine yön veren gruplardan biri olan Duman,11 yıl sonra çıkan albümleri Kufi ile hayranlarının yeni albüm özlemini de giderdi. Yaptıkları her işle rock müzik tarihine damga vuran efsanevi grup, geçmişten bugüne tüm isyanlarını, aşklarını ve hikâyelerini bir araya getirecek.

URU organizasyonuyla düzenlenen konserlerin biletleri Biletix’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!

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