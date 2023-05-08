Piri Reis'in 1513 dünya haritasındaki Antarktika Kıtası
Piri Reis'in 1513 Dünya Haritası, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinin yanı sıra Antarktika kıyıları ve Güney Amerika'nın güney ucu gibi görünen yerlerin ana hatlarını da göstermektedir.
Antarktika'nın anakarada ilk kez görülmesi 1820 yılına kadar gerçekleşmemiş olsa da, Piri Reis olarak da bilinen Hagii Ahmed Muhiddin Piri adında bir Türk kartografın 1500'lerin başında Antarktika'yı bir haritaya dahil ettiğine dair iddialar var. Peki ama bu varsayım ne kadar doğru? Ve Piri Reis, keşfedilmemiş kıtayı görülmesinden üç asır önce nasıl haritaya dahil etmiş olabilir?
PİRİ REİS'İN 1929'DA KEŞFEDİLEN DÜNYA HARİTASI
En ünlü haritası olan 1513 Dünya Haritası ve Navigasyon Kitabı, erken dönem denizcilik navigasyon tekniklerinin en çok çalışılan parçaları arasında yer almaktadır. 1513 Dünya Haritası 1929 yılına kadar keşfedilmedi ve Amerika'nın var olan en eski haritalarından biri olarak biliniyor.
Sahra'yı merkez alan harita, korunmuş küçük bir ceylan derisi parçası üzerine çizilmiştir. Haritanın sadece üçte biri günümüze ulaşabilmiş, ancak İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda keşfedilmiş ve bugün – halka teşhir edilmese de – orada bulunmaktadır.
PİRİ REİS'İN HARİTA ÜZERİNDE ÇİZİM TEKNİĞİNİ TARTIŞMA
Harita 1920'lerde keşfedilmiş olsa da, Charles Hapgood'un Antarktika'nın tarihi hakkında bir makale yayınlaması ancak 1965 yılında gerçekleşmiştir. New Hampshire Üniversitesi profesörlerinden Hapgood, araştırmasında Piri'nin haritasını incelemiş ve Antik Deniz Krallarının Haritaları adlı kitabında bu haritayla ilgili birçok teoriye yer vermiştir.