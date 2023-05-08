Piri Reis'in 1513 dünya haritasındaki Antarktika Kıtası

Antarktika'nın anakarada ilk kez görülmesi 1820 yılına kadar gerçekleşmemiş olsa da, Piri Reis olarak da bilinen Hagii Ahmed Muhiddin Piri adında bir Türk kartografın 1500'lerin başında Antarktika'yı bir haritaya dahil ettiğine dair iddialar var. Peki ama bu varsayım ne kadar doğru? Ve Piri Reis, keşfedilmemiş kıtayı görülmesinden üç asır önce nasıl haritaya dahil etmiş olabilir?