Dünya kuklaları İzmir'de buluşuyor. Yarın başlayacak 13'üncü Uluslararası Kukla Günleri kapsamında ücretsiz gösterimler düzenlenecek

24 ülkeden 44 kukla tiyatrosuna İzmir ev sahipliği yapacak. 28 Şubat-17 Mart günleri arasında 47 farklı mekânda 174 gösterinin sahneleneceği organizasyon, bu yıl da "Dünyanın en büyük kukla festivali" olma özelliğini sürdürecek.



13'ncü İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında kentin farklı ilçelerindeki çocuklar 12 ücretsiz kukla gösterisi ile buluşacak.



"Kuklayla daha iyi bir dünya" sloganıyla yola çıkan festival grupları "Gezici Sanat Kamyonu" ve "Gezici Sanat Sahnesi" ile kentin işlek cadde ve meydanlarında gösterim yapacak.



Kuklayı her yönüyle bir bütün olarak ele almayı amaçlayan festival, sergi, atölye çalışmaları gibi pek çok etkinlikle İzmirlilerin karşısına çıkacak. Karşıyaka, Buca, Seferihisar, Bornova, Çiğli, Selçuk, Aliağa, Torbalı, Ödemiş, Beydağ, Konak, Bayraklı ve Kiraz’da ücretsiz gösterimler düzenlenecek. Festival kapsamında kentte bulunan, Almanya, İtalya ve Polonya ekipleri 11 farklı meydanda, 3 metro çıkışında ve 1 vapur iskelesinde 4 oyunu sahneleyecek.



Festivalde bu sene 7 adet atölye çalışması yer alacak. Kukla Festivaliyle 80 bin seyirciye ulaşılması hedefleniyor.



ulusal.com.tr