Dünyada ve Türkiye'de resim sanatının gelişimi ile yeni sanat yaklaşımları İzmir'de değerlendirildi. Ünlü sanatçıların eserlerinin yorumlandığı panele geleceğin ressamları yoğun ilgi gösterdi

Resim sanatının dünya ve Türkiye'deki gelişimi konuşuldu, yeni sanat yaklaşımları öğrencilere anlatıldı.



37. DYO sanat etkinlikleri kapsamında İzmir'de yapılan paneli Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı düzenledi.



Panelde, resim sanatına farklı bakış açılarıyla katkı sağlayan ünlü sanatçıların eserleri yorumlandı.



Panelin oturum başkanlığını Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Mümtaz Sağlam yaptı.



Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Başkanı Profesör Doktor Simber Atay "yeni üretim olasılıkları ve farklı üretim biçimleri" konulu konuşma yaptı. Atay, teknolojinin sanat üzerine etkisine dikkat çekti.



Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Kahyaoğlu güncel sanatı değerlendirdi.



HABER: BELMA YÜCEL

KAMERA: AKIN KARA

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